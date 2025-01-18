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草屯鎮長補選落敗 民進黨蔡銘軒：持續打拚深耕基層

2025/1/18 20:55（1/18 21:06 更新）
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）草屯鎮長補選今天投開票，民進黨候選人蔡銘軒不敵國民黨簡賜勝而落敗，蔡銘軒說，尊重鎮民共同做出的民主決定，是他努力不夠，將持續努力深耕基層，好好為家鄉、草屯打拚。

時任草屯鎮長簡景賢去年11月18日驟逝，由於剩餘任期未過半須補選，今天投開票，根據南投縣選舉委員會統計，選舉人數共8萬1283人，投票率50.68%，結果出爐，簡賜勝獲2萬6505票、蔡銘軒1萬4397票。開票結果提報南投縣選委會委員會議審定後公告當選人名單。

開票過程，簡賜勝一路呈領先態勢，蔡銘軒陣營則瀰漫低氣壓，大勢已定後，蔡銘軒出面向支持者表示，尊重草屯鎮民共同做出的民主決定，是他個人努力不夠，未來會持續努力深耕基層，為可愛的家鄉更努力，好好為草屯打拚，也感謝競選團隊這陣子辛苦付出。

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民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴接受中央社記者訪問表示，尊重草屯鄉親選擇，需要再努力；陳玉鈴也說，簡景賢驟逝，補選突如其來，沒人預料到有這場選舉，且為尊重簡景賢家屬，噩耗發生時，民進黨沒直接動作，但國民黨動作很快，她感覺不那麼尊敬（簡景賢）。

陳玉鈴說，縣黨部後來才陸續徵詢黨內同志有無意願參選，蔡銘軒臨危受命，非外界傳言「蔡銘軒爭著要選」，蔡銘軒去年才選完立委，這次再承擔鎮長補選非常辛苦，且對手陣營是「兩股勢力結合」，他們勢單力薄，一開始就比較不平等，但仍努力拚搏。（編輯：謝雅竹）1140118

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南投縣草屯鎮長補選18日投開票，民進黨籍候選人蔡銘軒（前）吞下敗仗，他說，尊重鎮民共同做出的民主決定，未來將持續努力深耕基層。（蔡銘軒團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月18日
南投縣草屯鎮長補選18日投開票，民進黨籍候選人蔡銘軒（前）吞下敗仗，他說，尊重鎮民共同做出的民主決定，未來將持續努力深耕基層。（蔡銘軒團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月18日
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