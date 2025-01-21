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川普上任 國民黨智庫：政府應確立國安戰略指導原則

2025/1/21 11:34
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）美國總統川普今天上任，國民黨智庫表示，樂見川普政府持續支持台灣各項發展、深化美台關係的所有交流合作，但反對賴政府一面倒的偏頗政策，認為此舉將對台美「中」三邊關係帶來嚴重的負面衝擊；並籲請政府應確立「國家安全戰略」的指導原則。

國民黨智庫國家政策研究基金會上午透過新聞稿指出，川普已就任美國總統，全球地緣政治版圖及經濟格局面臨未知變化。「兩手策略」與「雙重標準」向來是川普的行事風格，據外媒報導，川普有意百日內訪問中國大陸，並與中國國家主席習近平建立私人關係，與美國官方管道同步進行。

國民黨智庫表示，川普的「條件論」也不排除讓陸資的「抖音」繼續在美國市場運作，但極可能會強加諸多附帶條件。這種「先禮後兵」的決定能持續多久，對美「中」關係會有怎樣影響，台灣是否會受到波及等，都是民眾關心的焦點。

國民黨智庫認為，夾在兩強權之間的台灣，豈能自恃有美國支持就忽略、甚至鄙視改善兩岸關係對促進台海和平穩定的重要性，放任執政黨及其側翼網軍恣意破壞台海既有的政治基礎。

國民黨智庫強調，籲請政府應確立「國家安全戰略」的指導原則，正視與生存發展息息相關的重大問題，包括務實面對台美關係、切莫誇大；關稅戰一觸即發、謹慎為妙；國際參與受挫、邦交警訊；強化國防戰備、避戰為先；維持台海和平、降低敵意等。

國民黨智庫指出，呼籲總統賴清德，政黨政治本來就是憲政體制的具體實踐，且維護民主政治是全體民眾及朝野政黨的共同責任，在朝小野大的現況下，反對當前政府惡意攻訐抹紅在野黨的無端藉口。樂見川普政府持續支持台灣各項發展、深化美台關係的所有交流合作，但反對賴政府一面倒的偏頗政策，認為此舉將對台美「中」三邊關係帶來嚴重的負面衝擊。

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國民黨智庫也表示，川普不是歷史人物的範例、更絕非傳統的美國政治人物，其團隊在川普重塑國際規則的主導下，是否會秉持其意志、全盤顛覆美國對外政策，各國多有準備。更要的是，未來4年的美國外交政策，絕大部分將可能取決於川普的個人好惡。

國民黨智庫表示，台美利益絕不會完全相符，面對嚴酷的現實挑戰，要慎重提醒賴政府，應在完整的「國家安全戰略」指導下，務實面對環境的挑戰，做好事前預應的準備工作，才是捍衛國家安全與維護國家權益的正確途徑。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140121

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