視察國道交控中心 卓榮泰籲善用1968App查路況

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）行政院長卓榮泰今天提醒用路人善用1968App查詢路況。他說，春節提早放假，但初三、初四仍絕對是高峰。透過AI模型及大數據應用訓練與預測模型，民眾可選擇交通時段避免塞車。

卓榮泰上午前往新北市泰山區，視察高速公路局交控中心，聽取高公局長趙興華簡報、交通部次長陳彥伯致詞。他提醒駕駛人，開車最重要的是繫好安全帶，保持行車安全距離，勿超速而分心、勿疲勞與酒駕。

卓榮泰肯定各交通單位做好橫向聯繫與協調，並充分利用人工智慧與大數據，分析與預判交通路況。他說，請國人善用1968App查詢疏導措施與即時路況，參考時間與空間分流規劃行程，才能安全上路、避免塞車。

對於國道1的桃園楊梅至新竹竹北路段壅塞，及拓寬工程議題，他說，交通硬體建設改善需要時間，需要協調取得軍方土地，現在已經找到方法，希望國人耐心等待，並透過人工智慧的科技協助，建立全國綿密與安全的交通路網。

卓榮泰形容，每一位改善交通軟硬體建設的工程師，都是堆積木高手，一起堆疊有品質與安全的安全路網。尤其，國道、高鐵、台鐵、公路等不同運具，甚至將來海空的聯防與互補，盼望透過AI人工智慧，讓民眾選擇最有利的交通工具與時段。

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卓榮泰說，未來仍將精進國道匝道時段性的開放與管制、儀表控管、國道高乘載的管制、替代道路的分流與開放路肩的時段，都要提早讓用路人知道。

他表示，春節連假的第一天，關心國人返鄉過節的交通，及物價相關問題，所以，代表總統特別到高公局探視執勤公務人員，給予最大的感謝、尊重與關心。他並發放總統福袋與行政院福袋，與官員合影。（編輯：李淑華）1140125