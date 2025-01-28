侯友宜：不樂見用罷免方式解決問題

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜今天面對藍綠推動罷免情事表示，希望大家開心過好年，立委有監督政府職責，沒有意義的事情就少做，他不樂見用罷免方式解決問題。

侯友宜今天到新北聯醫三重院區進行除夕慰問，一一慰問值班醫護人員以及病患、家屬。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，現在是流感好發季節，特別來慰問最辛苦、最忙碌的醫護人員，也希望新北市民都能平安健康過個快樂的春節。

媒體詢及藍綠推動大罷免問題，侯友宜表示，大家應該開開心心過一個好年，尤其台灣需要的是團隊合作，台灣是一家人，不分哪個政黨都是希望台灣好。

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侯友宜表示，每個人所扮演角色完全不一樣，立法委員有監督政府的責任，政府負責跟立法院溝通，每個人在自己的角色上，大家面對一個共同讓台灣更好的方向，彼此攜手合作。

侯友宜表示，沒有意義的事情「我覺得就少做」，如果大家能夠團結往前走，有一個共同的目標和方向，「我都不樂見用罷免的方式來解決問題」。他希望大家都能攜手合作，期待今年過年以後，大家更能夠團結讓台灣更好。（編輯：張雅淨）1140128