在日台僑、台灣青年響應大罷免 聲明「與台灣同行」

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）許多罷免國民黨立委的團體趁今天開工首日到中選會送交第一階段罷免提議書，截至傍晚共收到19件立委、1件縣市長罷免案。旅居日本僑團與台灣青年響應罷免行動，發表聲明表示他們即使身在異鄉仍心繫台灣，將會支持大罷免。

在日WASABI台灣會、在日台灣青年團發表聲明表示，「即使遠在日本，我們仍與台灣同行」，堅信民主自由是台灣最珍貴的資產，然而近期的政局發展，使他們憂心台灣的民主根基正遭受內外夾擊。

聲明指出，歷史上，台灣人民曾在多次危機時刻展現堅韌與團結，守護民主與自由。「如今，面對新的挑戰，我們再次站出來，向所有關心台灣未來的民眾發出呼籲：台灣的未來應由台灣人民決定。我們必須認清內外威脅，確保民主與法治不被侵蝕。台灣的民主不能被少數政客犧牲，我們需要更多青年參與公共事務，發聲、行動，讓世界聽見台灣的聲音。」

他們表示，大罷免行動是台灣人民自救的重要機會，透過合法程序罷免那些傷害國家利益、破壞民主制度的立委，呼籲全台灣人民站出來，行使選民權利，讓這場罷免行動成為台灣歷史上的重要轉捩點。

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全日本台灣連合會的聲明指出，目前台灣國內針對中國國民黨籍，民眾黨籍立法委員的不當行為，特別是濫用權力、凍結或刪減政府預算，危害國家防衛能力以及擴大在野黨權力的舉動，已掀起全面的大罷免運動。他們對這場大罷免運動表達全力支持。

聲明指出，為了呼應台灣國內罷免連署團體，「請大家攜手合作，共同守護台灣的自由、民主、法治與主權。」（編輯：楊昭彥）1140204