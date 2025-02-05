藍營遞交吳沛憶罷免提議書 中選會預計3/2審定完畢

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（中央社記者賴于榛台北5日電）藍營青年組成的「罷吳四騎士」今天向中選會遞交首份民進黨立委罷免提議書，鎖定台北市中正、萬華區立委吳沛憶。依法，中選會須於3月2日審定完畢。

公職人員選舉罷免法規定就職未滿一年者，不得罷免。2月1日適逢立委就職滿一週年，陸續出現罷免聲浪。中選會3日共收到20案罷免案送件，其中19案為國民黨立委罷免案，1案為縣市首長罷免案。

藍營青年賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安組成的「罷吳四騎士」，今天向中選會遞交首件民進黨立委罷免案提議書。

吳沛憶罷免案領銜人劉思吟受訪表示，連署罷免過程，地方民眾對吳沛憶多不熟識，很支持罷免案，他們今天8時30分送件，共送出第一階段提議書與2678份提議人名冊，後續會持續努力。

「罷吳四騎士」也鎖定民進黨台北市士林、北投區立委吳思瑤，但今天未併同送件。劉思吟說，純粹是因為人手不足，因此吳沛憶部分一造冊完畢就趕緊送件，吳思瑤罷免案會另外處理。賴苡任說，預計本週送出吳思瑤罷免案第一階段提議書。

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公職人員選舉罷免法第79條規定，選舉委員會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊，依法中選會須於3月2日將此案審定完畢。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若順利進入第二階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若經選委會查對無誤進入第三階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：謝佳珍）1140205