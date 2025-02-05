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藍營遞件罷免吳沛憶 綠批遂行政黨利益

2025/2/5 14:15
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（中央社記者林敬殷台北5日電）國民黨青年軍今天向中選會遞交罷免民進黨立委吳沛憶提議書，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，國民黨推動的罷免與民間團體發動的罷免，本質上完全不同，國民黨關心的不是公共利益，遂行的是政黨利益，是個人選舉利害。

藍營青年賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安組成的組成的「罷吳四騎士」今天向中選會遞交罷免民進黨台北市中正、萬華區立委吳沛憶提議書。「罷吳四騎士」說，吳思瑤罷免案會另外處理，預計本週送交第一階段提議書。

吳思瑤上午在民進黨團記者會表示，國家的主人是人民，尊重所有人民針對憲法所賦予的權利提請民主救援機制，不管是對於藍營立委的罷免提案，或是現在國民黨所發動的針對她及吳沛憶，乃至於其他立委所提起的罷免作為。

吳思瑤說，尊重民意人民當家，但就罷免串連這件事情，可以看到兩個完全不同的方向，針對藍營立委所提出的罷免案是民間團體自動自發，反觀對於她和吳沛憶等綠委所提的罷免案，背後都是國民黨的勢力，這些發起人背景都是國民黨黨工，以罷免的手段作為參選的起手式，以拉下優秀的立委作為衝聲量、個人選舉利害的墊腳石，這是本質上的不同。

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吳思瑤指出，國民黨關心的不是公共利益，遂行的是政黨利益，這些罷免她和吳沛憶的發起者，不是真的關心台灣的民主，甚至對國會的運作也完全不熟悉，用非常多惡意詆毀，提出很多造謠、不具事實的攻擊，這些人只是布局自己的選舉，本質真的差很多。

吳思瑤表示，她和吳沛憶專業問政都體現在表現上，為國家為人民做好專業的準備做好本份，「我們真的底氣很足」。（編輯：蘇志宗）1140205

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