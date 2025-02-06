宜蘭民團發動罷免 立委陳俊宇：經得起考驗

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭民團「滿城封宇」今天認為，民進黨籍立委陳俊宇在財政收支劃分法修正時沒有支持，表現不佳，發動罷免。陳俊宇回應，上任後為宜蘭爭取多項建設經費，經得起考驗，罷免他的理由牽強。

民團「滿城封宇」上午在宜蘭市舉辦首場公開連署活動時指出，陳俊宇自當選以來，問政表現不佳，連立法院提出財劃法修正案讓宜蘭縣再增加經費新台幣128億元，但為何陳俊宇當時不支持，嚴重影響宜蘭縣發展。

「滿城封宇」強調，罷免並非惡意攻擊，而是要善盡民主監督機制，唯有讓不適任的政治人物下台，才能促進地方政治進步與發展。

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陳俊宇回應，他自上任以來，已為宜蘭爭取或提升許多建設經費，像是國道5號銜接蘇花改、國立陽明交通大學附設醫院2期擴建、治水與教育等，努力有目共睹，經得起檢驗。

陳俊宇說，尊重公民自主權利，也相信宜蘭人會做出最好的選擇，他並非不支持財劃法修正，而是修法過程倉促，更可能影響宜蘭向中央爭取的各項競爭型補助。（編輯：林恕暉）1040206