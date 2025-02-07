蔣萬安：兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）媒體報導台北燈節邀請中國上海團來台，遭大陸委員會駁回申請。台北市長蔣萬安今天表示，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流，兩岸的路應愈走愈多、愈走愈寬、要開大門、走大路。

媒體報導，台北市政府依多年來慣例，邀上海賞燈團來台參加台北燈節，由上海台辦主任金梅帶隊的第1團未能成行，第2團原本申請2月11日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率隊的7人團，也確定被陸委會駁回申請。

蔣萬安今早出席「2025雙北世界壯年運動會」賽會服裝及禮包發布記者會前受訪，媒體詢問，怎麼看待上海第2團又被擋，這次陸委會（駁回申請）的理由是什麼。

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蔣萬安說，對此非常遺憾，今年確實打破了行之多年的慣例。他一直強調，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通跟交流。

蔣萬安說，5日在台北國際書展，看到中研院院士楊儒賓也提出，要勇敢的溝通跟對話，找到兩岸更好的出路；所以，路應該愈走愈多、愈走愈寬，開大門、走大路。（編輯：李錫璋）1140207