卓榮泰：持續與韓國瑜溝通 盼立院一個月內解凍預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院長卓榮泰今天表示，將持續與立法院長韓國瑜溝通中央政府總預算，期盼立院提出全盤妥適處理方式，並已要求部會即刻針對遭凍結預算準備說明資料，希望立法院能在一個月內解凍預算；政院也說，相信兩人很快會有見面溝通機會。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜在日前的國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理，並承諾週末前將總預算案送至行政院。卓榮泰則認為，總預算尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。

行政院發言人李慧芝主持政院會記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，行政院在法律規定下本來就可以提出追加減預算案，在立法院審查時也是要由院長協商，都是既有程序，這些無須院際調解就能達成。

卓榮泰說，如果行政、立法無法達成共識，等於院際協商沒有進展，而追加預算需要時日，無法解決公務執行的困難，因此後續將透過更積極方式溝通，也希望立院送出總預算案時，將未來解決之道一併送出，確保總預算各項困難不要影響施政。

卓榮泰表示，目前總預算問題包含統刪數字究竟為何，以及特定機關遭大幅刪減，無法動支這必須要改善，再來是機關遭凍結項目多，因此部會必須先準備好說明資料，待收到總預算案後，一致處理同時把總預算案說明送出，希望立法院能在一個月內完成解凍，施政才不會窒礙難行。

透過 Google News 追蹤中央社

至於所謂積極溝通方式，李慧芝指出，尊重韓國瑜的安排，相信卓榮泰與韓國瑜很快會有見面溝通機會。

李慧芝也強調，總預算案共有12項窒礙難行之處，這很難用追加減預算來解決，希望在與立法院共同協商後找到解決方案，讓總預算案有好的結果。（編輯：翟思嘉）1140213