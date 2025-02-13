國發會：今年經濟溫和成長 出口有望突破5000億美元

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（中央社記者賴于榛台北13日電）國發會今天提出「2025總體經濟情勢及未來展望」報告指出，今年經濟將溫和成長，其中受惠國際科技大廠擴增資本支出、邊緣AI應用持續發展，今年度出口有望突破5000億美元。

國發會今天在行政院會報告「2025總體經濟情勢及未來展望」內容表示，全球主要央行降息，國際油價等大宗商品價格走低，各國通膨趨緩，有利推動需求，加上全球貿易持續擴張，2025年全球經濟可望平穩成長，台灣經濟則可望溫和成長。

報告提到，成長動能3支柱為出口、固定投資，以及民間消費。出口部分，今年度全球貿易量成長率將介於3.1%至3.2%之間，可望平穩續增，加以國際科技大廠擴增資本支出、邊緣AI應用持續發展，可望挹注台灣電子及資通產品出口動能，今年度出口有望突破5000億美元。

此外，報告指出，民間投資也受惠於半導體擴產，國際大廠持續加碼投資台灣等多重因素驅動下，依主計總處預估，台灣今年經濟成長率可望達3.29%；而就業市場穩定、企業調薪意願增加，以及政府持續創造企業加薪誘因，也被報告認為是經濟成長動力來源之一。

不過，報告也提及，現行仍有地緣政治等全球不確定經濟下行風險。對於台灣傳產跟中小企業能否復甦，國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時表示，其實傳產跟中小企業去庫存已經到某個階段，今年有復甦跡象，但仍須視後續終端需求，以及國際經濟變數而定，例如美國總統川普的關稅政策，以及大陸對產能過剩的政策反應等。

高仙桂也強調，行政院經發會已拍板中小企業多元振興方案，期盼透過半導體跟AI產業優勢，驅動台灣傳產跟中小企業轉型與升級，確保競爭優勢，也掌握景氣循環力道。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中指出，台灣去年經濟成長率4.3%，是亞洲四小龍之首，民間投資與國家稅收都有明顯的增加，大家必須珍惜成果，再接再厲，各部會面對未來國際經貿秩序變化，也應積極研商盤點各項方案，密切掌握國際情勢變化，持續引導全球台商及指標型國際企業投資台灣。

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至於刪減總預算是否影響經濟成長率，主計總處綜合統計處視察林雅雯出席政院會後記者會時表示，得視刪減項目以及金額審酌決定，若是業務費、設備費會遭刪除新台幣100億元，將直接影響GDP中政府消費與政府投資，影響經濟成長率0.05個百分點。

林雅雯也說明，而若刪減項目是對企業的補助間接影響經濟成長率，像是台電撥補遭刪減，若未來以調漲電價彌補虧損，恐將推升物價漲幅，並降低經濟成長率。（編輯：張若瑤）1140213