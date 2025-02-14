外交部攜衛福部組公衛醫療台灣隊 拓展智慧醫療輸出

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（中央社記者吳書緯台北14日電）外交部指出，外交部長林佳龍與衛生福利部長邱泰源今天在外交部召開雙部長會議，決議攜手共同籌組「公衛醫療台灣隊」，執行榮邦計畫「智慧醫療與健康產業」旗艦計畫，深化台灣與友邦及友好國家的各項公衛醫療合作。

外交部今天晚間發表新聞稿指出，林佳龍與邱泰源召開雙部長會議，決議成立「跨部會諮詢小組」，將廣邀參與國際醫衛合作的醫療院所、醫衛產業、公協會等專家，與外交部及衛福部共同籌組「公衛醫療台灣隊」，透過結合公私部門資源，發揮「總合外交」精神，共同執行榮邦計畫「智慧醫療與健康產業」旗艦計畫，深化台灣與友邦及友好國家的各項公衛醫療合作。

外交部表示，總統賴清德做為台灣首位醫界出身的領袖，秉持醫療專業背景，致力推升台灣在全球醫療領域的領先地位。賴總統在去年出訪南太地區進行「繁榮南島 智慧永續」之旅，亦透過醫療外交深化與各國的合作，展示台灣對全球醫療發展的貢獻。

外交部提到，林佳龍與邱泰源期待借重台灣在公共衛生與醫療領域的優勢，並整合台灣生技醫藥及資通訊產業多年來在前總統蔡英文任內推動「5+2產業創新」及「6大核心戰略產業」政策下厚積的實力，持續深化與友邦及友好國家的夥伴關係，讓賴總統「健康台灣」的期許造福世界，並同步協助台灣相關產業拓展海外市場。

針對今天會議內容，外交部指出，雙方共同討論如何透過與友邦及友好國家的智慧醫療合作計畫，分享台灣的公共衛生經驗與智慧醫療解決方案，雙方認為應結合「人才、技術、資金」3大支柱，推動智慧醫療與健康產業整體輸出，以有效協助友邦強化醫療量能，並提升公衛管理績效，增進當地人民福祉並促進當地繁榮。

外交部提到，期待未來透過「以醫帶產」模式，協助台灣智慧醫療相關產業創造商機，也進一步推動全球醫療事業的發展。

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外交部說明，2位部長亦盤點當前各項公衛醫療合作計畫的亮點與成果。例如，巴拉圭健康醫療資訊管理效能提升計畫（HIS）已成功奠定巴拉圭醫療數位化基礎，未來將持續優化，並做為台灣智慧醫療計畫在南美地區的示範點，會中也就台灣與瓜地馬拉、三聖及史瓦帝尼等友邦的合作計畫，如何進一步強化廠商參與機制、提升合作成效交換意見。

未來，外交部及與衛福部將持續攜手各界夥伴，深化國際醫衛合作，以「健康台灣」的願景為全球公共衛生及智慧醫療發展貢獻更多力量，並同步推動台灣相關產業在國際市場上的發展，實現「經濟日不落國」的目標。（編輯：張若瑤）1140214