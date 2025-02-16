美日韓外長促台海和平 林佳龍：已是國際共同利益

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）美日韓外長會談時強調，維護台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義地適當參與國際組織。外交部長林佳龍今天表示，這彰顯台海和平穩定已是國際共識與共同利益，並與區域及全球的和平繁榮密不可分。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、韓國外交部長趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅於當地時間15日在慕尼黑安全會議場邊舉行會談。三人強調維護台海和平穩定的重要性，反對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，並支持台灣有意義地適當參與國際組織。

外交部上午透過新聞稿表示，對於川普新政府上任後首度舉行的美日韓三國外長會議，即共同重申支持維持台海和平與穩定、反對片面以武力或脅迫改變現狀，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

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林佳龍說，這也是繼不久前美日領袖峰會聯合聲明後，理念相近夥伴再次共同發聲，彰顯台海和平穩定已是國際共識與共同利益，攸關各國福祉，並與區域及全球的和平繁榮密不可分。

外交部指出，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，並關切中國灰色地帶及經濟脅迫行徑對現狀造成的威脅。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：蘇志宗）1140216