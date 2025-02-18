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總統接見台英國會小組訪團 盼促雙方更多交流合作

2025/2/18 14:47（2/18 15:12 更新）
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總統賴清德（右）18日上午接見英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席、下議院議員柴萍恩（左）所率訪團，期盼促成台英更多交流合作。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年2月18日
總統賴清德（右）18日上午接見英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席、下議院議員柴萍恩（左）所率訪團，期盼促成台英更多交流合作。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年2月18日
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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統賴清德今天接見台英國會小組訪團表示，台英關係近年來有顯著進步，雙邊簽署的「提升貿易夥伴關係協議」是台灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構。希望在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等3項議題協商合作，儘速完成談判，並簽署子協議，促成台英更多交流合作。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion）所率訪團成員，總統感謝各位議員在英國國會新屆會期，首度組團訪問台灣，代表台灣人民表達誠摯歡迎。

總統提到，柴萍恩去年5月來台參加他和副總統蕭美琴就職典禮，7月也不遠千里而來出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會，今天很高興能在總統府再次見面。

總統表示，台英關係近年來有顯著進展，特別感謝各位貴賓以及英國國會和政府，持續透過各種方式展現對台灣的支持。像是英國下議院去年11月，針對「台灣的國際地位」進行辯論，會後無異議通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及台灣」。

總統說，而英國外交部韋斯特（Catherine West）副大臣也回應表示，「英國反對任何擴大解釋該決議，以改寫歷史的企圖」，在在顯示台英雙邊關係的具體進展。

總統感謝英國國會和政府，多次公開反對片面改變台海現狀，並強調印太與跨大西洋區域的安全不可分割。未來期待持續深化台英關係，共同維護區域與世界和平穩定，也一起創造台灣與英國、台灣與歐洲各國的互利雙贏。

總統說，例如台英簽署的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是台灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構。希望在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等3項議題上進行協商合作，也能儘速完成談判，並簽署子協議，促成台英更多交流合作。

總統也期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓雙方能夠一起打造更具韌性的國際供應鏈，為世界繁榮發展做出更多貢獻。

柴萍恩致詞表示，去年7月IPAC台北年會非常重要，來自23個國家的議員表達對台灣的支持。她也很自豪英國國會通過了友台動議，明確指出聯大第2758號決議是針對中國、且僅限於中國，這是強而有力的論述。

她說，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，此次訪團也有新議員的參與，希望讓賴總統感受到，他們對台灣的承諾依然堅定不變。

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柴萍恩表示，「台英國會小組」是跨黨派團體，彼此為了共同利益一起合作，而對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益。美國現在已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家也進而表達同樣的支持。

她說，台英即將舉行第27次經貿對話會議，希望將發展成富有成果的夥伴關係。她很高興此行能與賴總統以及立法院、各部會首長見面，更深入了解台灣文化，期許建立雙邊更深厚、長久的友誼。（編輯：林興盟）1140218

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英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩18日率訪團晉見總統賴清德（右6），她表示，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，此次訪團也有新議員參與，希望讓賴總統感受到對台灣的承諾依然堅定不變。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年2月18日
英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩18日率訪團晉見總統賴清德（右6），她表示，英國歷經大選後，超過一半的國會議員是新科議員，此次訪團也有新議員參與，希望讓賴總統感受到對台灣的承諾依然堅定不變。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年2月18日
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