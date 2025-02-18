藍白聯手否決覆議案 總統依法公布修正選罷法

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北18日電）國民黨、民眾黨立委挾人數優勢聯手通過「公職人員選舉罷免法修正案」，提高罷免門檻，行政院提覆議反制，立法院11日表決再度挾人數優勢否決覆議案。依憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在10天內完成公布。總統賴清德今天依法公布選罷法修正後條文。

針對後續是否啟動釋憲程序，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，覆議與釋憲等都是憲法賦予的救濟方式，「我們都有提早做準備也有討論」，都會妥善處理與因應。

立法院去年12月20日修正通過選罷法部分條文，條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，遭綠營質疑增加罷免門檻。立法院在1月24日，也就是春節假期前最後一個上班日下午4時47分許，將修法條文送至行政院，行政院認為修法窒礙難行，行政院長卓榮泰當天緊急加開臨時行政院會，通過覆議案。

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行政院對選罷法修法條文覆議理由包含，「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，因此依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議案。

知情人士透露，12日立法院將法案送出，依規定，總統必須在收到咨文後，10天內完成公布，因此，總統今天公布選罷法修正後條文。（編輯：林興盟）1140218