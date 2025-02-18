漢翔拚進度 18日再交付空軍1架勇鷹高教機

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（中央社記者吳書緯台北18日電）空軍1架勇鷹高教機15日因雙發動機失效墜海，飛行員跳傘獲救，但不影響漢翔公司交機進度。軍方人士證實，漢翔今天交付第42架勇鷹高教機予空軍，機號1141的勇鷹高教機由漢翔試飛官自台中清泉崗飛往空軍岡山基地交機。

針對機號1130的勇鷹高教機15日失事墜海，飛行員林瑋少校跳傘獲救，空軍司令部督察長虞德忠少將今天在國防部例行記者會指出，空軍於同日暫停勇鷹高教機各項飛行訓練，並擬定飛行員學科、模擬機訓練與飛機特檢作業，已納編漢翔公司及各專業部門成立事件調查編組，就環境、機械、人因等面向，邀集運安會、民航局及學界，共同調查事件肇因。

根據規劃，漢翔公司為空軍生產66架勇鷹高教機，交機期程規劃為110年2架、111年8架、112年17架、113年18架、114年18架及115年3架，但受到疫情衝擊航太供應鏈，113年僅交機11架，截至15日共交機41架。

軍方人士今天證實，機號1141的勇鷹高教機今天由漢翔公司的試飛官，由台中清泉崗飛往空軍岡山基地交機，此機為漢翔公司所交付的第42架勇鷹高教機，而空軍是針對勇鷹機隊下令特檢，並不影響漢翔公司的交機進度，且飛交新的勇鷹高教機也是由漢翔公司的試飛官所負責，兩者是不同的事情。

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至於為何是機號1141的勇鷹高教機成為漢翔交付空軍的第42架勇鷹高教機，軍方人士解釋，因為產製過程因素，目前已有機號在1141之後的勇鷹高教機已交機給空軍。

針對空軍是否會再增購1架勇鷹高教機以補充15日失事的勇鷹高教機，空軍司令部計畫處處長江元琦少將今天在國防部例行記者會表示，目前仍是以打撈墜海的勇鷹高教機和調查失事肇因為首要，等到完成全部調查及查明真相後，依照合約進行相關後續檢討。（編輯：林興盟）1140218