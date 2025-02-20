立院施政總質詢 卓榮泰：首長應親自出席以示尊重
2025/2/20 13:45（2/20 14:48 更新）
（中央社記者賴于榛台北20日電）立法院新會期即將開議，行政院長卓榮泰今天指示，各機關首長在施政報告及總質詢期間，除陪同總統接待外賓、重要公務等請假外，都應親自出席立法院會，以示對立法院的尊重。
立法院第11屆第3會期預計25日開議，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，立法院開議後邀請行政院進行施政報告及總質詢，各機關首長在質詢期間，除了陪同總統接待外賓，或是重要公務、接待重要外賓等請假外，都應該親自出席立法院會，表示對立法院的尊重。
卓榮泰也提醒，部會首長對於多項輿情反應、重大政策，以及立委特別關注的議題，都必須要充分掌握，適時清楚說明，讓國會及社會各界都清楚了解政策施行，有利各界了解政策推動與政務推行。（編輯：蘇志宗）1140220
- 2025/02/20 14:28
- 立院施政總質詢 卓榮泰：首長應親自出席以示尊重2025/02/20 13:45
- 2025/02/20 12:19
- 2025/02/18 13:59
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
卓榮泰：研議總預算合法合憲救濟方式 最短時間補救