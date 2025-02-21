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綠提選罷法釋憲 民眾黨團：速補提名大法官才是正辦

2025/2/21 11:56
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（中央社記者郭建伸台北21日電）公職人員選舉罷免法新制生效，民進黨團聲請釋憲及暫時處分。民眾黨團總召黃國昌今天表示，對民進黨團去憲法法庭遞狀並不意外，但修正後的憲法訴訟法已生效，總統賴清德應趕快補提名大法官人選才是正辦。

公職人員選舉罷免法新制生效，民進黨立法院黨團認有違憲之虞，昨天向憲法法庭遞狀，民進黨團總召柯建銘於遞狀後說，為維持憲政秩序，必須聲請釋憲及暫時處分。

民眾黨立法院黨團今天舉行時事聯訪記者會，黃國昌表示，執政黨的成績單一片蒼白，但很會提覆議跟聲請釋憲，甚至把憲法法庭當作解決困難的手段；民進黨團又跑去憲法法庭遞狀，並不令人意外，但也覺得荒謬，畢竟正副總統參選連署需附上身分證影本，民進黨團沒有吭過半句。

黃國昌表示，修正後的憲法訴訟法已經生效，賴總統應趕快補提名大法官人選，這才是正辦。

此外，立法院日前將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院長卓榮泰表示，高度質疑總預算審查報告是否合乎預算相關法規，將在最短時間內做必要的預算補救，研議合法合憲救濟方式。

黃國昌表示，立法院送出的中央政府總預算中，針對通刪金額、能否留用或授權行政機關自行調整等事項，所有決議都白紙黑字寫得很清楚，行政院要理解立法院的決議並不困難，例如媒體政策宣傳費，除非立法院有其他決議，其餘都是通刪60%。

黃國昌指出，行政院掌握所有各機關具體數字及資料，過去當立法院處理總預算案時，行政院理應忙於計算科目及資料，但今年處理總預算案期間，當多數立委都在議場善盡職責時，行政院根本沒派人到議場，事後又裝作看不懂決議。

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黃國昌表示，行政部門不僅無能，還持續散播假訊息製造社會對立與衝突，行政院早已失格，卓榮泰傲慢至極。

談及財劃法，黃國昌表示，民進黨在10幾年前就承諾過財劃法改革，為了健全地方自治的財政，民眾黨團履行大選時政見，替民進黨完成改革，結果民進黨卻說窒礙難行，政院應回去審視民進黨在野時期的版本。他也強調，若行政院有新台幣2兆9000億餘元預算仍不知如何施政，卓榮泰就應該請辭下台。（編輯：謝佳珍）1140221

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