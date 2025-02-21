肯亞表演工作者來台被迫務農 監院糾正勞動部南市府

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（中央社記者賴于榛台北21日電）2名肯亞籍白領移工民國111年以「藝術及演藝」專長受聘僱來台，雇主卻規避法規，強迫白領移工從事農業及清潔等藍領工作。監委今天表示，監院已通過糾正迴避監督查察責任的台南市政府，以及未補強管理白領人才制度漏洞的勞動部。

監察委員紀惠容、葉大華去年調查2名肯亞籍白領移工被迫務農、清潔一事，監察院社會福利及環境衛生委員會19日通過調查報告及對台南市政府及勞動部的糾正案，2名監委今天舉行記者會說明調查內容。

紀惠容指出，肯亞籍白領移工在當地是表演工作者，111年時在B經紀公司協助下，以專業身分（藝術及演藝工作）受A公司聘僱來台，卻遭要求從事未經許可的農業、清潔回收等藍領外籍移工工作，甚至扣留移工證件及剋扣工資，最後在112年撥打1955專線，向台南市政府勞工局申訴。

紀惠容說明，經查發現，台南市勞工局在此案查察前先行聯繫雇主、過程也未隔別詢問，甚至任由移工雇主擔任翻譯，其查察作為不具專業且流於形式，最後還以移工並無異議作為結案理由，後續更導致移工遭轉移至桃園市農場。

紀惠容批評，台南市勞工局調查過程根本是錯誤引用函示且未確實查察，迴避應負的監督查察責任，核有嚴重怠失，已依法提出糾正台南市政府。

此外，勞動部責任也被追究。紀惠容提到，A公司雇主以載明符合勞基法薪資的契約向勞動部申請聘僱肯亞籍白領移工，勞動部核發此案聘僱許可時，僅以合約載明薪資高於基本工資認其符合規定，未能及時釐清契約性質，導致勞資雙方衍生薪資給付疑義。

紀惠容強調，雇主甚至在聘僱期間，扣留移工證件及剋扣工資，並要求從事未經許可的藍領移工工作等不合理對待，此案移工後續也經移民署鑑別確認為人口販運被害人，勞動部實難辭其咎。

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紀惠容談及，移工在職期間，雇主均未為其等投保勞工保險及職業災害保險，勞動部更是直到監委調查才知情，顯見管理漏洞。

葉大華則指出，B經紀公司非屬合法登記的私立就業服務機構，竟受委任辦理申請外國人工作許可及引進移工來台等事務，顯涉違反就服法規定，但勞動部迄未深入究查，勞動部後續應全盤檢視補強，併同文化部、移民署、外交部及地方政府強化整體管理機制，保障外國人勞動權益，避免類此人口販運案件再生。（編輯：張若瑤）1140221