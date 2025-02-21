非法仲介廂型車塞10人 苗栗專勤隊查獲7逾期移工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）移民署苗栗縣專勤隊今天表示，在竹南鎮查獲1輛接送工人的廂型車竟塞了10人，其中7名逾期移工以「疊豬仔」方式擠在車後置物空間，非法仲介及雇主依法函送苗栗縣府裁處。

苗栗縣專勤隊指出，日前接獲檢舉，再經多次勘查，在竹南鎮攔停1輛銀色廂型車，車內10人除3名本國籍人士，打開後置物空間赫見7名準備上工的印尼籍失聯移工。

專勤隊追查發現，這批失聯移工由王姓男子（53歲）安排仲介到新竹或苗栗地區建築工地，從事清潔打掃、搬運貨物等雜工，且工作地點車程需經高速公路，一路上車內超載，移工全都擠在一起無法繫安全帶，若發生交通事故，後果不堪設想。

王男辯稱他是工程行員工，因與工地包商是好友，才會幫忙找工人。

專勤隊指出，因非法工作、非法仲介及非法聘雇事證明確，針對王男及工地包商已依違反就業服務法函送苗栗縣政府裁處；至於逾期移工，依法辦理遣返。

透過 Google News 追蹤中央社

移民署苗栗縣專勤隊隊長陳文良表示，媒介外國人非法工作，非法容留外國人從事工作及外國人未經雇主申請許可在中華民國境內工作等，均違反就業服務法相關條文，依涉犯情節，可處新台幣3萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再違反者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

陳文良提醒民眾，若需聘雇外國人從事勞務工作，須先向主關機關申請核准，切勿以身試法，人財兩失。（編輯：戴光育）1140221