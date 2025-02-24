俄烏戰爭滿3年 外交部：續與國際合作提供人道援助
2025/2/24 11:34（2/24 11:44 更新）
（中央社記者楊堯茹台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，外交部今天表示，持續密切掌握美、歐、俄各方對於俄烏和談的立場，並強調，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。
俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，各國湧現援烏聲量。對此，外交部上午回覆中央社提問指出，外交部高度關注俄烏戰爭的發展，並持續密切掌握美、歐、俄各方對於俄烏和談的立場，同時責成駐外館處積極蒐報相關政情，隨時因應國際地緣政治局勢變化。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
對於美國總統川普（Donald Trump）近日援烏政策轉變，外交部表示，台灣將續與理念相近國家密切合作，共同因應來自威權國家的侵擾與威脅。關於烏克蘭情勢，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。
外交部說，作為民主國家及區域負責任的一員，台灣有高度的自我防衛決心，同時也持續強化自我防衛能力，堅決守護國家主權與人民自由。（編輯：蘇志宗）1140224
延伸閱讀俄烏戰爭3年 烏克蘭人：台灣人為自由奮鬥激勵我們川普政府10天逆轉美多年挺烏政策 事件經過一覽歐盟3/6召開特別峰會 商討烏克蘭和歐洲防衛特派看世界／烏克蘭戰爭走向 影響台灣對歐論述台灣協助烏克蘭建置數位課程 助4萬學童持續學業
- 俄烏戰爭滿3年 外交部：續與國際合作提供人道援助2025/02/24 11:34
- 2025/02/24 10:38
- 2025/02/24 10:38
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
澤倫斯基：為換取美援 恐被迫簽礦產協議