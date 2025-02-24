加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 政治

俄烏戰爭滿3年 外交部：續與國際合作提供人道援助

2025/2/24 11:34（2/24 11:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，外交部強調，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。（中央社檔案照片）
俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，外交部強調，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，外交部今天表示，持續密切掌握美、歐、俄各方對於俄烏和談的立場，並強調，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。

俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，各國湧現援烏聲量。對此，外交部上午回覆中央社提問指出，外交部高度關注俄烏戰爭的發展，並持續密切掌握美、歐、俄各方對於俄烏和談的立場，同時責成駐外館處積極蒐報相關政情，隨時因應國際地緣政治局勢變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於美國總統川普（Donald Trump）近日援烏政策轉變，外交部表示，台灣將續與理念相近國家密切合作，共同因應來自威權國家的侵擾與威脅。關於烏克蘭情勢，台灣將在人道援助等領域持續與國際共同合作。

外交部說，作為民主國家及區域負責任的一員，台灣有高度的自我防衛決心，同時也持續強化自我防衛能力，堅決守護國家主權與人民自由。（編輯：蘇志宗）1140224

延伸閱讀
俄烏戰爭3年 烏克蘭人：台灣人為自由奮鬥激勵我們川普政府10天逆轉美多年挺烏政策 事件經過一覽歐盟3/6召開特別峰會 商討烏克蘭和歐洲防衛特派看世界／烏克蘭戰爭走向 影響台灣對歐論述台灣協助烏克蘭建置數位課程 助4萬學童持續學業
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
澤倫斯基：為換取美援 恐被迫簽礦產協議
47
更多編輯台推薦新聞：