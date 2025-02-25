壯世代惹議 卓榮泰：部會非必要不使用這個名詞

（中央社記者林敬殷台北25日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑涉圖利，今天宣布辭去立委職務。行政院長卓榮泰答詢立委時說，已向各部會首長談過，不能涉入所有跟商業有關的任何行為，也不能為任何商業嫌疑的各種契約或行為背書，非必要不使用這個名詞做內外討論。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長列席立法院會進行施政方針及施政報告並備質詢，民進黨立委陳培瑜質詢時表示，就算吳春城辭立委，已經三讀通過的壯世代政策與產業發展促進法，可能還是會對行政部會造成非常多的干擾，有何解決方法。

卓榮泰指出，雖然吳春城說是公共化的問題，沒有所謂商業的行為，也放棄商標，但他認為，現在是要跟社會對話的時候，因為社會對這個名詞的定義還不是那麼清楚。立法院部分，行政院尊重立法院討論，行政院內部的部分，他已跟部會首長談過，現在不能涉入所有跟商業有關的任何行為，也不能為任何商業嫌疑的各種契約或行為來做背書，政府會很謹慎，非必要不使用這樣的一個名詞，做內外討論。

陳培瑜也提及勞動部過去也有使用壯世代作為政策名稱，勞動部長洪申翰表示，勞動部去年年初有幾個相關計劃有用壯世代這個名詞，當初原因是台灣的勞動參與率在55歲以後會有下降狀況，經過這段時間，社會對壯世代有很多的討論，也包括爭議及商標、刪凍預算，最近也收到越來越多55歲以上朋友表達，不希望被稱做壯世代。

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洪申翰指出，勞動部現在也在檢討，對於該照顧的人，比方說55歲以上的勞參率，會做到位，也希望能夠做的更好，把該照顧到的人照顧到，把事情做好，但對於特定名詞，不會拘泥於特定名詞，也不會有堅持特定名詞，到底用什麼樣的名詞比較適當、最適當，勞動部會找專家學者做討論，會做一輪的檢討。

洪申翰表示，最重要的原則是希望能把政策目的達到，不希望因為一些人對特定名詞的認同問題，反而不想參與政策計畫，對原本設計政策的目標原意會有衝突。因此，如何達到政策目標，也降低社會的爭議，這會是未來在選擇相關名詞的重要原則。（編輯：林興盟）1140225