柯建銘指政治生命到8月底 白營：打賭看誰在立院久

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、林敬殷台北26日電）民眾黨立委吳春城請辭，將由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民眾黨的政治生命就到今年8月底，現在換劉書彬，大家有眼福了，也可以跟國民黨立委翁曉玲比較看看，「誰比較翁曉玲」。

對此，民眾黨立法院黨團透過臉書回應，民進黨內部不溝通，全黨都在比誰瘋，柯建銘還充當神棍預言家，「我們要不要來打個賭，看是你會在立法院比較久？還是台灣民眾黨立院黨團比較久？」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人今天出席由多個民間團體所召開的「社會團體反對民進黨惡罷」記者會後，柯建銘率民進黨團成員召開記者會，主題為「大靜思、大懺悔、大贖罪、大功德、大分享」，說明罷免相關議題。

柯建銘說，他從去年12月迄今開了多場記者會，今天已到了另一個階段，吳春城開昨天第一槍（請辭），宛如大地一聲雷，驚醒了一些人，請藍白立委好好想一想從政初衷，「放下屠刀立地成佛」。

柯建銘表示，立法院這一屆以來，藍白恣意妄為、毀憲亂政，還跟紅色中國合作，要出賣台灣、要讓台灣亡國，這是很清楚的事情。

對於國民黨團今天號召30餘個民間社團反制，發出共同聲明訴求「反惡罷、護台灣」。吳思瑤指出，國民黨一向是做賊喊抓賊，現在發動的罷免案中，「誰用政黨的力量來進行惡罷，誰用國民黨相關資源進行亂罷？」

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吳思瑤表示，惡罷跟亂罷的發動者、始作俑者就是國民黨，到底誰是用政黨之力，凌駕人民珍貴的罷免權利或進行操控，背後影舞者就是國民黨，應該反求諸己，居然還有辦法自己打臉自己，動員號稱社會團體的朋友站出來。

另外，涉前新竹市長林智堅台大論文爭議的調查官余正煌，因涉嫌違反銀行法，遭檢方諭令新台幣50萬元交保。柯建銘回應，善有善報、惡有惡報，作孽多端最後還是會現形。（編輯：蘇志宗）1140226