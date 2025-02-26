站穩國際 賴清德指示挺產業發展等3大優先法案

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（中央社記者賴于榛台北26日電）立法院新會期開議，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，為讓台灣在快速變化的國際情勢中，能夠站穩腳步、持續前進，執政團隊將推出支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性3大面向的優先法案。

新會期開議，民進黨發言人、新聞輿情部主任吳崢下午主持中常會後記者會轉述，賴清德今天在常會中指出，民進黨秉持以人民優先、以國家利益為優先的原則，執政團隊將提出支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性3大面向的優先法案。

支持產業發展部分，賴清德說，為支持產業發展、推動創新經濟，政府將推動包括因應數位及淨零雙軸轉型挑戰的「產業創新條例」修正草案、支持產業吸引國際人才的「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案、以及建立AI（人工智慧）治理方針，並促進AI發展應用的「人工智慧基本法」草案，代表政府有決心，持續協助台灣企業走向世界。

第二，賴清德表示，政府持續擴大社會照顧，像是「身心障礙者權益保障法」修正草案、強化職場反霸凌及性平機制的「職業安全衛生法」修正草案、以及建立完善兒童托育服務體系的「兒童托育服務法」草案，都是為了達到「社會支持體系升級」，以及「醫療服務體系升級」。

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第三，賴清德說，政府將強化安全韌性、鞏固國家安全，包含提升個資保護及資安能量的「個人資料保護法」修正草案，以及守護道路安全的「道路交通管理處罰條例」修正草案，並透過優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標，展現大家保護國家、持續推動國防改革的決心。

賴清德說，眾多法案需要大家團結一致、共同努力，讓台灣在快速變化的國際情勢中，能夠站穩腳步、持續前進。（編輯：林興盟）1140226