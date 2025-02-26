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藍天變綠地指標戰 賴清德指示莊瑞雄全力經營台東

2025/2/26 20:02
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（中央社記者賴于榛台北26日電）各黨陸續布局2026年九合一選舉，據了解，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，立委席次也盼贏回來，請黨籍不分區立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

民進黨今天召開中常會，對於台東戰線布局，與會人士會後轉述，賴清德會中指出，感謝莊瑞雄，自從2015年補選上屏南的立委，10年來為屏東爭取建設、為鄉親服務不遺餘力。

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賴清德說明，民進黨在此次台東立委選舉失利，因此去年起莊瑞雄除了繼續服務屏東，也特別指派他認養台東，成為不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦，而他這8個月來的努力，也受到地方高度肯定。

賴清德提到，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能將立委席次嬴回來，因此請莊瑞雄集中資源，全力經營台東，而莊瑞雄原先在屏東縣設的3個服務處，則請盡速逐步調整，相關屏東地方選服工作，則請組織部協調立委鍾佳濱及徐富癸協助無縫接軌。（編輯：張若瑤）1140226

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