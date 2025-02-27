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民進黨：10綠委遭冒名連署罷免 盼檢調徹底調查

2025/2/27 13:07
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（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨今天表示，已有10位黨籍立委，接獲選區民眾反映遭到冒名連署，最多態樣就是「幽靈連署」，希望檢調徹底調查。律師提醒「幽靈連署」恐涉及3犯罪條文，刑期最高5年，最多可處新台幣100萬元罰金。

民進黨上午召開「挺公民、護民主-捍衛公民權益，國民黨才是真惡罷！」記者會，民進黨發言人韓瑩表示，「挺公民、護民主」律師團成立短短10天，已經接到不少案件，最多的態樣就是幽靈連署。包括王美惠、陳冠廷、李坤城、黃捷、許智傑、王定宇、蘇巧慧、吳琪銘、林俊憲、陳俊宇等10位立委，皆接獲選區民眾反映遭冒名連署案件。

她說，其中王美惠、陳冠廷選區兩位民眾已親自提告，而李坤城、黃捷、許智傑、王定宇則已赴檢調告發。

韓瑩表示，10位立委遭幽靈連署罷免，共通點是連署民眾在多年前曾加入國民黨，因此懷疑是國民黨擁有其個資，而未經民眾同意擅自抄名冊冒用。其中，遭冒用民眾提告後，罷免王美惠領銜人立刻宣布收手，停止二階連署。顯見以不正當手段進行罷免罪證確鑿，希望檢調徹底調查。

韓瑩說，傅崐萁昨天指控民進黨惡罷，民進黨要把這句話奉還給他，從種種行徑顯示國民黨才是「真惡罷」而公民團體站出來「罷惡」，希望罷掉惡意傷害國家、傷害民主的藍委。

挺公民護民主律師團召集人黃帝穎說，很多民眾曾經可能加入過國民黨，沒有參與連署，卻收到連署的查詢單，這樣假的罷團，可能涉及「抄名冊」，而抄名冊恐涉及3大犯罪條文，包括，涉偽造私文書，可處5年以下有期徒刑；涉及偽造署押，可處3年以下有期徒刑；非法蒐集及利用個資罪嫌，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

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律師陳又新表示，近日接獲國民黨立委選區公民團體反映，指在提出第一階段提議書之後面臨行政部門不當違法介入「查水表」，其中花蓮縣尤為嚴重。台北市也有6家連署站點的友善店家遭到「查水表」，再者，國民黨立委王鴻薇選區更有人去連署民眾先前工作的公司詢問，質疑北市府將個資外洩，義務律師團將持續關注，若有任何違法情事，將追究責任，絕不容許特定縣市首長以此手段壓制言論與罷免權利。

此外，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天表示，民意代表不得任用配偶及三親等以內血親、姻親擔任公費助理。傳出地方出現雜音，韓瑩對此表示，希望給大家看到民進黨清廉且遵守規定，面對黨內不同意見，會持續溝通說明，詳細做法會進一步公布。（編輯：蘇志宗）1140227

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