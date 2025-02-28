黃國昌：柯文哲陷綠色恐怖 民眾黨不會讓柯家人孤單

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（中央社記者郭建伸台北28日電）民眾黨主席黃國昌今天表示，前民眾黨主席柯文哲的祖父走過白色恐怖年代，現在柯文哲陷入的是另一種綠色恐怖，柯家人陷入巨大傷痛，但民眾黨全黨上下不會讓柯家人孤單，會一起陪伴面對挑戰。

黃國昌今天清晨偕民眾黨公職一行人展開一日北高單車挑戰，凌晨3時從土城看守所出發，清晨6時在關渡宮參拜後一路接力向南，預計3月1日凌晨2時，抵達位於高雄的大義國中終點站。

黃國昌於關渡宮參拜後接受媒體聯訪表示，早上從土城看守所出發時心情很複雜，所有民眾黨及柯文哲的支持者心情都一樣，不過，相信柯文哲能夠感受到，從一個人變成一群人並繼續延續一日北高傳統跟精神，「我相信主席（柯文哲）知道了應該會很高興」。

談及228對柯家的意義，黃國昌表示，相信外界能感受到這段時間柯家人歷經的巨大傷痛，柯文哲的祖父走過白色恐怖的年代，沒想到柯文哲現在陷入另一種綠色恐怖，柯家人見證台灣歷史，但大家應關心的是，台灣民主如何更深化，而不是在號稱民主進步的政黨主政下，反而越來越退步。

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黃國昌表示，昨天有在法院旁聽的人，都能感受到柯文哲家人的巨大悲傷，不管是政治還是法律都不能脫離最基本人性；無論如何，民眾黨全黨上下，絕對不會讓柯文哲的家人孤單，會一起陪伴面對挑戰。

黃國昌表示，過去幾個月他的人生遭遇許多事，包含政黨、國家，以及家中長輩離去，有時候他會想，應該要多花一點時間陪伴自己父親，也因如此，他充分理解柯文哲的心情。（編輯：謝佳珍）1140228