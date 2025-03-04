馬英九籲賴總統守護台積電 停止內耗大罷免行動

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）前總統馬英九今天表示，鄭重呼籲總統賴清德，既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。

馬英九今天透過臉書表示，看到媒體報導，美國要求台積電公司赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都在內。民眾擔心「護國神山」要被搬走，這是重大的國家安全危機，對民眾的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。

馬英九也說，但他至今看不到賴總統重視這個問題。相反的，賴總統卻熱衷於投入大罷免在野黨立委，以及在228談話中，藉由攻擊故總統蔣中正，進行仇恨動員，撕裂民眾情感。

馬英九認為，台灣正在面臨更嚴重的危機。俄烏戰爭3年，烏克蘭處境有目共睹；現更傳出因談判破局，美國擬切斷對烏克蘭的所有軍援。連綠營內部都在擔心，「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成為事實。

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馬英九質疑，賴總統有拿出任何因應之道嗎，還是以為把「護國神山」賣給美國當作繳保護費，就可以高枕無憂繼續對外喊台獨、對內搞對抗。不要忘了美國總統川普是商人出身，一切利益至上，賣了一個台積電就夠了嗎，之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣。

馬英九表示，在此鄭重呼籲賴總統，既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。抗中無法保台，團結才能讓台灣前進，有效因應當前國際變局。否則，賴總統將愧對憲法與民眾的付託，更嚴重傷害台灣利益。（編輯：蘇龍麒、林家嫻）1140304