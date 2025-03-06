因應傳染病等威脅 政院推國家防疫一體聯合行動計畫

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（中央社記者賴于榛台北6日電）為因應全球化、氣候變遷及生態系統變化，新興傳染疾病及人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題等對人類造成的威脅，行政院會今天通過推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，並預計新設政院層級國家防疫一體政策會報，由行政院政務委員陳時中負責籌設成立事宜。

行政院會今天通過推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，衛福部會後透過新聞稿指出，計畫是為因應全球化、氣候變遷及生態系統變化，新興傳染疾病及人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題等對人類造成的威脅，並響應聯合國四方組織所提出的「One Health 聯合行動計畫（2022-2026）」，建立國家有效的防疫一體合作機制與量能。

為推動計畫，行政院將新設政院層級國家防疫一體政策會報，由陳時中負責籌設成立事宜。會報委員預計由衛福部、農業部、環境部、內政部及專家、學者組成，將負責5大任務，包含減少來自新興及再浮現的人畜共通疾病流行與大流行風險；控制及消除地域性人畜共通疾病；被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病；強化對食品安全風險的評估、管理及溝通；遏制抗微生物製劑抗藥性的大流行，以及將環境整合納入防疫一體。

根據規劃，預計今年3月底前成立國家防疫一體政策會報；4月至11月召開政策會報、工作小組會議、撰擬國家防疫一體聯合行動計畫；12月核定計畫，並於明年起執行計畫。

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行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中要求衛福部、農業部、環境部及內政部共同合作，加速擬定「國家防疫一體聯合行動計畫」，務實完成盤點、研商訂定聯合工作項目及重點，規劃具體跨部會實施策略，以提升監測及辨識各種健康威脅的能力，強化國際連結，降低民眾健康風險，促進國家永續發展。

至於計畫的預算規模，衛福部次長周志浩出席政院會後記者會時表示，目前計畫正在部會溝通程序中，具體計畫與經費都還在規劃中，預計今年第2季會有初步預算規模，會再循預算程序提報政院審查。（編輯：林興盟）1140306