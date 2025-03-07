藍指台積電未換到安全承諾 民進黨：唱和中共疑美論

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（中央社記者溫貴香台北7日電）國民黨團今天指出，台積電擴大美國投資，但台灣未獲美國應有國安及區域穩定承諾。民進黨發言人韓瑩表示，藍白與國台辦異口同聲疑美、唱衰台積電，在立法院及輿論上配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，才是真的出賣國安。

台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德昨天與台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會並回答媒體提問。國民黨團今天在立法院會提案指出，台積電擴大美國投資，但台灣未得到美國應有國家安全及區域穩定承諾，提案要求行政院進行專案報告給全民交代。

韓瑩與美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元今天在直播節目「午青LIVE」表示，藍白與國台辦異口同聲疑美唱衰台積電，在立法院及輿論上配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，這才是真的出賣國家安全。

韓瑩指出，台積電並非國營事業，魏哲家也已表明，投資美國是基於客戶考量布局全球，現在國民黨跳出來唱衰台積電，更說沒換到安全承諾的荒謬言論，與中共的「疑美論」、「疑台論」唱和，目的就是為了分化台灣人民，降低對中國防衛心態。

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葉耀元說，沒有人比魏哲家更了解台積電的需求，台積電的首要考量是客戶需求，且台灣產能不夠，對美擴大投資是台積電的全球戰略布局，而選擇與台灣的緊密戰略夥伴作連結，屬於正常國際商業行為，並非為了換取安全承諾。

葉耀元強調，真正的安全是國防，目前藍白立委在立法院刪減外交國防預算，削弱台灣國際能見度及自主防衛力量，對中共抱有不切實際幻想，才是真正的阿Q行為。（編輯：林克倫）1140307