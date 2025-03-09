國防部發布射擊通報鎖定中國權宜輪？海軍：一般例行操演

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）媒體報導，海軍24日操演鎖定中國權宜輪滯留區域。海軍今天表示，這是一般例行操演，海空操演區域沒有實施實彈射擊。軍事學者說，海巡應可應付目前滯留的6艘中國權宜輪。

國防部6日發布海軍艦隊指揮部民國114年第1季實施對專案操演空域申請實彈射擊通報單，根據海軍操演報告單，操演日期為3月24日，區域是屏東西南外海，高度在6000呎以下。自由時報報導，管制區域「剛好」鎖定目前中國權宜輪漂航滯留區。

對此，海軍下午回覆中央社提問指出，這是一般例行操演，海空操演區域沒有實施實彈射擊。

對於「軍方鎖定中國權宜輪漂航滯留區」說法，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪時表示，目前台灣周圍有6艘中國權宜輪滯留，海巡應可應付。

蘇紫雲指出，傳統上海巡與海軍分工是以24浬為界，24浬內為海巡轄區，24浬外則為海軍轄區，但在目標多、頻率高的情況下，海巡與海軍會彼此任務支援。

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蘇紫雲舉例說明，波羅的海區域近來屢有海纜破壞事件，北約海軍啟動北海守護、北海看守行動，編組聯合特遣艦隊，輪值追蹤可疑貨船，應對俄國與中國搞鬼行動。

蘇紫雲指出，台灣周邊水下基礎設施除通訊光纜外，也包含台澎水下電力纜線，海上風力機的電力也是走水下電力饋線送回本島。值此重要性，賴總統與國防部長顧立雄屢次強調強化對灰色地帶侵擾的應對，應對新型威脅形式，傳統上以海巡為主的項目，也列為軍方預備項目，萬一需要可支援海巡。（編輯：蘇志宗）1140309