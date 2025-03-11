傅崐萁訪港團員遭逮 曹興誠：大罷免讓中國不滿

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月率團赴香港，有名團員入境時卻被拘捕。對此，聯電前董事長曹興誠今天表示，應是大罷免讓中國不滿而給傅警告，這次大罷免是民主的背水一戰。

民團今天舉行「港湖除銹罷免總部」成立記者會，盼集結所有愛台力量推動「剷除中共代理人」的共同目標和行動，首創全國24小時簽署收件，確保連署行動不間斷、不落拍，讓公民參與更便利，罷免行動更有效率。

曹興誠會後接受媒體聯訪，針對傅崐萁率團赴香港卻有團員被拘捕，是否為大罷免戰況動搖其在中國的信任度。他認為，應該是大罷免讓國台辦很不滿意，「甲緊弄破碗」，引起大罷免，讓中共幾10年來的滲透因此被摧毀，相信是中共要給傅崐萁一些警告，這個情況非常不尋常。

他說，團員被扣還不聞不問、夾著尾巴跑回來，可看到中共利用這些藍白立委，隨時都可翻臉，毫無禮貌和尊敬，都是當作利用的手段。

曹興誠指出，外傳前中國外長秦剛已被處決，認為中國是個極不尊重人權的社會，不懂藍白立委到底是為了什麼卑鄙目的，而投靠這種野蠻、黑暗的政權，直批對付這些藍白立委就像對付病毒般，每個人都可驅逐（罷免），傅崐萁就是個病毒。

媒體追問要如何推動衝過罷免活動第二階段。曹興誠表示，一階可以完成，二階也已到相當進度，可見大家對愛護台灣自由民主的覺醒，志工聯盟都是由下往上，並無總指揮，這次大罷免是民主的背水一戰。

稍早，曹興誠活動中致詞表示，這次大罷免不是藍綠對抗，強調的是藍綠合作驅逐紅色滲透和走狗，大家都看得到國民黨立委們被中共和傅崐萁控制，明顯踐踏台灣民主體制，讓大家有危機意識站出來行使公民權，為了保台一定要反共。

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學者楊聰榮指出，「港湖除銹罷免總部」是全國首個罷免總部，且24小時都可遞交連署書，為公民形態由下而上發起，行使直接民主，迎接第二階段的挑戰；網紅「四叉貓」也說，想連署的民眾現在任何時段都可以來，希望大家一起加油。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，藍白立委說罷免是勞民傷財，但卻是台灣和中國的對抗，罷免是最後一個手段，呼籲大家一定要成功。（編輯：方沛清）1140311