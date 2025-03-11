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工會控護理長霸凌 台大醫院：重啟調查可能性是零

2025/3/11 15:47（3/11 16:01 更新）
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台大醫院企業工會11日與朝野立委舉行記者會，指控台大醫院未能積極處理職場霸凌，要求台大醫院重啟調查，衛福部應提出積極對策。中央社記者林敬殷攝 114年3月11日
台大醫院企業工會11日與朝野立委舉行記者會，指控台大醫院未能積極處理職場霸凌，要求台大醫院重啟調查，衛福部應提出積極對策。中央社記者林敬殷攝 114年3月11日
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（中央社記者林敬殷、沈佩瑤台北11日電）台大醫院企業工會今天與朝野立委舉行記者會，指控台大醫院處理職場霸凌不積極。有提出申訴的護理師說，育嬰假還沒請完想提早復工，卻遭主管刻意拖延回覆及言語霸凌。他們要求台大醫院重啟調查，衛福部應提出積極對策。

對於工會訴求重啟調查，台大醫院發言人陳彥元直言：「重新調查的可能性是零。」他解釋，每個案件都會由院長指派副院長擔任召集人，並隨機選定委員，包括院外專家與勞工代表，確保調查的公正性。

台大醫院企業工會上午與民進黨立委范雲、國民黨立委王育敏、民眾黨立委陳昭姿在立法院舉行「台大兒科主管涉懷孕歧視職場霸凌，台大醫院應重啟獨立調查勿枉勿縱」記者會。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，台大醫院13PW兒科病房有9名護理師認為自己遭護理長職場霸凌，包括言語霸凌、在請假及工作安排及復工回訓百般刁難，甚至是不依既表現評定考績等，多位護理師在2022年曾連署向院方反應，院方草率敷衍，去年工會協助2位遭主管懷孕歧視及職場霸凌的護理師，向院方提出職場霸凌申訴，台大醫院職場霸凌專案小組今年卻以「該主管非故意、非敵視」等為由，認定不成立，蓄意包庇之意顯露無疑。

申訴護理師之一的H小姐表示，自己產後申請提早入職，卻遭主管已讀不回，她當初是擔心人力短缺所以提早復工，但主管不只刻意拖延回復訊息，還必須自己處理各單位的流程，即使後來復工，主管也只有安排前2天的班表，不如一般慣例先排1週，讓她在適應與工作上都有巨大困難，承受很大的壓力。

范雲表示，近期護理師勞動條件與人力短缺問題引發關注，作為醫療龍頭與教學醫院的台大醫院，其處理方式極具指標性。職場霸凌的定義與加害人是否故意或懷有敵意無關，呼籲台大醫院應參考勞動部最新指引，改善處理標準。

王育敏表示，護理師的工作極為辛勞，若醫院無法提供良好工作環境，只會加劇人力流失，導致更多護理師無法堅持留任。

陳昭姿指出，台大有關職場霸凌的調查應設有更獨立機制，同時要積極改善護理人員薪資待遇，讓護理人員願意久留。

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對此，陳彥元說，當初申訴案成立時，專案小組已依程序邀請申訴人、被申訴人及其指定人選進行訪談，若有必要委員也會額外訪談相關人士。醫院無法因申訴人不滿意結果就推翻已完成的調查，否則過去所有裁定案件將無法維持公信力。

他進一步指出，台大醫院每年處理多起霸凌申訴案件，結果總會讓一方不滿，但調查制度應維持獨立性，而非受特定聲音影響，按照程序，申訴人與被申訴人均有30天可提出異議，專案小組會再進行審查，但本案申訴人未在期限內行使此權利，因此不會重啟調查。（編輯：翟思嘉）1140311

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