民眾黨23日宣講首站板橋 聚焦總預算等4大主題

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（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨昨天拋出將於23日啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，民眾黨副秘書長許甫今天進一步表示，宣講主題包含總預算及公帑浪費、公務員醫護勞權、能源與詐騙議題等，並邀請醫護、詐騙受害者現身說法。

許甫今天偕民眾黨新聞部主任吳怡萱舉行記者會，說明「人民要當家」宣講計畫進程。

許甫抨擊，民進黨利用行政資源下鄉，罷免監督在野黨立委是史上頭一遭，民進黨秘書長林右昌說下鄉跟大罷免無關，但黨團總召柯建銘說是「互為表裡」，根本是拙劣的唱雙簧。

許甫指出，政府哭窮稱刪減預算後買不起衛生紙、請不起手語老師，卻有錢下鄉搭舞台宣講，甚至可能租遊覽車搞動員，而行政院長卓榮泰已提5次覆議案失敗，卻不負責任請辭，還打算釋憲、搞罷免，製造社會動盪，相當諷刺。

吳怡萱表示，民進黨今天上午記者會內容空洞，依舊在造謠，給政府這麼多錢竟然還沒有辦法執政，還聲稱與大罷免沒有關係，但實際上葫蘆裡賣什麼藥，民眾都看得非常清楚，既然民進黨要挾行政資源下鄉宣講，民眾黨就要全民一起來撥亂反正。

許甫提到，昨天民眾黨已經公布啟動「人民要當家」下鄉巡迴計畫，第一站將在23日於新北市板橋站前路、新府路口，並聚焦4大主題，第一個主題就有關總預算案。民進黨總是稱藍白亂刪，但今年總預算達新台幣2.9兆億元，已是史上最高，而政府過去浪費人民公帑，包含勞動部濫用就業安定基金、超思雞蛋案、台鹽綠能弊案等，在野黨不好好監督才是對不起人民。

許甫談及，其次則是關心職場勞權，包含公務員霸凌事件及血汗醫護求救，卻被衛福部次長林靜儀嘲諷。最後，則是能源及詐騙議題，而宣講當天將邀請勞權醫護代表、詐騙被害者到場發聲。

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此外，民眾黨質疑威京集團主席沈慶京遭檢察官不合理訊問，嚴重侵害人權，北檢昨深夜駁斥都是依法偵訊，絕無濫權逼供或密室審訊，嚴重扭曲事實。

許甫反問，檢察官林俊言到底有沒有要求被告反咬前民眾黨主席柯文哲，而北檢稱檢察官去醫院視察，卻帶書記官、通知被告辯護人，這是視察該有的行為嗎。北檢視察後依法應呈交報告給主管長官、通知法院，是否已交出視察報告，若有的話應馬上拿出來。（編輯：張若瑤）1140313