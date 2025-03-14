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綠下鄉政策宣講 卓榮泰：私活動不會用到公帑

2025/3/14 10:15（3/14 10:22 更新）
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立法院14日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（中）上午搭車抵達立院，準備步入議場。中央社記者王騰毅攝 114年3月14日
立法院14日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（中）上午搭車抵達立院，準備步入議場。中央社記者王騰毅攝 114年3月14日
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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨將舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰將受邀出席，遭在野質疑相關費用人民買單。行政院長卓榮泰今天受訪說，若主辦單位邀請行政院，或其他單位有類似活動，時間允許下都可應邀參加，也不會在私的活動用到公帑。

民進黨秘書長林右昌13日公布8場「人民是頭家 台灣要團結」政策宣講會場次，由卓榮泰以及內閣團隊直接向人民報告。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對民進黨將辦下鄉政策宣講，遭在野質疑荒謬，挾行政資源、費用人民買單等議題，作相關說明。

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卓榮泰說，這幾天立法院處理總預算、財劃法修法覆議案的過程中，部分立委對他的說明，好像無法完全理解，因此他認為有必要向全民的國會、全國人民做更進一步的清楚說明，期待民眾清楚中央各部會推行的政策，以及預算執行的各種用心。

卓榮泰說，「我們是受邀的」，任何主辦單位或其他主辦單位，如果時間允許，有類似的活動，都可以應邀參加，而且公私之間會分得非常清楚，一切會按照規定辦理，不會在私的活動用到公務的公帑與行程。（編輯：蘇龍麒）1140314

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