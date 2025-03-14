卓榮泰：兩岸經貿秩序做有序調整 要求各部會檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）總統賴清德13日表示，要就台灣與中國的經貿關係進行策略性的結構調整。行政院長卓榮泰今天受訪說，會要求各部會全面檢討，在兩岸經貿的秩序等，做必要、有序的調整，很快會看到實際作為。

賴總統13日表示，請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性的結構調整；並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對賴總統提及就兩岸經貿關係進行策略性的結構調整等議題，作相關說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卓榮泰指出，政府一直有鼓勵台商回流的政策，且已達到具體成效。台灣對中國的投資依賴，在對外投資的占比已低到7.5%，「我們會持續管控」。政府更希望與世界民主理念相同國家建立民主產業供應鏈，即要脫離紅色供應鏈，成立非紅民主供應鏈，才能確保經濟安全。

卓榮泰表示，至於具體做法，行政院會要求各部會全面檢討，未來在兩岸經貿的秩序上，從人流、物流、金流秩序做必要、有序的調整，會一步步落實下去，很快各界會看到實際作為。（編輯：蘇龍麒）1140314