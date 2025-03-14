兩蔣日記提報「國寶」遭譏 國史館：中性文資法律名詞

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（中央社記者溫貴香台北14日電）國史館將兩蔣日記提報「國寶」，遭學者批評罔顧轉型正義。國史館今天表示，文物是中性的，所謂「國寶」乃是一種文資身分、法律名詞，且兩蔣日記「原本」多有破損、紙張脆化，亟需爭取「公有古物」經費補助作緊急修護。

國史館今天發布新聞稿表示，「兩蔣日記」於2023年9月返抵國史館，除陸續出版、數位化以服務國人，由於日記「原本」傷損嚴重，須爭取額外經費以便早日修護，依照「文化資產保存法」提報為國寶，是行政上的正常途徑。

國史館說，但近日有知名學者在臉書譏諷，將兩蔣日記與228屠殺究責連結，暗指國史館罔顧轉型正義，殊不知文物是中性的，所謂「國寶」乃是一種文資身分、法律名詞。

國史館表示，2015年前總統馬英九時代提報8件，以及2017年前總統蔡英文時代提報28件館藏文物，請文化部審查指定為國寶或重要古物，並分別於2016年及2019年經文化部公告指定，包含「中華民國憲法」正本、日本受降文書等文件，以及「總統之印」等器物。

國史館指出，「兩蔣日記」為公認研究國史的核心資料，館方除著手出版、整編及數位化工作，並依據文資法第66條規定，啟動文物暫行分級評估事宜，並擬具「暫行分級國寶及重要古物提報指定清冊」。

國史館說，經研究分析，「蔣中正日記原本」及「蔣經國日記原本」的價值與重要性，符合「古物分級指定及廢止審查辦法」第4條所列國寶指定之第二、三、五、六款基準，建議在古物暫行分級為「國寶」。

國史館表示，為使清冊的文化資產價值論述更臻周延完備，2024年4月16日召開「暫行分級文物審查會議」，會議結論除同意兩蔣日記「原本」暫行分級為「國寶」外，因部分年度「原本」已遺失或傷損嚴重導致字跡無法辨認，特別是蔣經國日記缺漏年份多達8年，而「抄本」可補足內容之缺漏，可見「抄本」的珍貴性，遂主張「抄本」應併同「原本」暫行分級為「國寶」，並2024年8月26日函送文化部審查，獲文化部備查。

國史館說明，文化部2024年11月27日召開「實物勘查評估會議」結論，勘查結果多數委員對於「抄本」是否適合併同「原本」申請為國寶仍有疑問，暫不指定為國寶，並建議須更詳盡的調查研究評估報告再研議。

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國史館強調，兩蔣日記回台為近年事情，這次提報兩蔣日記古物暫行分級為「國寶」，既是文物典藏機關的職責，也是法律託付的義務；兩蔣日記「原本」多有散頁、破損、紙張脆化，甚至檔案磚等傷損，需要緊急修護以免持續劣化。

國史館表示，因國史館資源有限，所以提報古物暫行分級，盼將來審議通過後，能爭取「公有古物」的經費補助，早日完成兩蔣日記的修復工作，以達成珍貴文物的保存與推廣任務。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140314