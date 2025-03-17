蕭副總統接見冬季特奧代表團 大讚台灣英雄

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（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統蕭美琴今天接見「2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會我國代表團」，肯定代表團的努力與付出，榮獲11金、8銀、10銅的優異成績；她說，「你們都是台灣的英雄」，並鼓勵選手們「繼續加油」。

總統府晚間發布新聞稿表示，蕭副總統下午接見「2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會我國代表團」。

蕭副總統說，此次賽事，代表團總計獲得11面金牌、8面銀牌、10面銅牌，是非常了不起的成果，「你們都是台灣的英雄」。

副總統提到，此次代表團的參賽項目包含雪鞋、花式滑冰及競速滑冰等，參賽選手們憑藉努力與勇氣，以及平時不間斷的訓練，才能獲得優秀的表現，她要表達最深敬意與謝意。

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副總統表示，每一位辛苦選手的背後，也都有非常努力、辛苦的教練，以及行政、醫護團隊、家長、老師們共同的投入與付出，讓台灣能在此次國際運動體壇上，有傑出的表現。

最後，副總統再次感謝代表團團長李錫津長期的付出以及代表團的努力，希望選手們帶著光榮與自信呈現這次賽事的成果，她並鼓勵選手們「繼續加油」。（編輯：林興盟）1140317