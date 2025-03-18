顧立雄：中國是台海和平穩定的麻煩製造者

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（中央社記者林敬殷台北18日電）國防部昨天公布有數十架次共機逾越台海峽中線及其延伸線，配合共艦執行聯合戰備警巡。國防部長顧立雄今天表示，中國不時在台海區域周圍做灰色地帶襲擾、挑釁，並找各種藉口理由進行聯合戰備警巡或類似的軍事操演，加劇區域緊張，是台海和平穩定的麻煩製造者。

國防部17日偵獲數十架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。中國大陸國台辦表示，共軍在台島附近開展演習，是「對賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒」，是「對台獨分裂勢力謀獨挑釁的有力震懾」，是「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」。

立法院今天繼續進行施政總質詢。陸委會主委邱垂正會前受訪時指出，最近中共又升高台海局勢，持續對台灣進行軍事威脅，中共用軍武對外積極擴張，威脅台海、區域和平穩定，已經是舉世公認、不折不扣的麻煩製造者。

邱垂正說明，政府會落實和平四大支柱行動方案，強化自我防衛力量、經濟與社會韌性，維護台海、區域和平穩定繁榮。

針對媒體詢問，國防部將昨天共軍在台海區域侵擾定義為聯合戰備警巡，但中國外交部昨天說是演習，是否是為了威嚇台灣。

顧立雄回應，國防部掌握就是聯合戰備警巡，聯合戰備警巡就是會出動比較大批次的空軍、海軍，海上軍艦會同步挺進24海哩，這樣的聯合戰備警訓歷來是1週就會舉行1次。

顧立雄提到，昨天的聯合戰備警巡比較特殊，上午舉行1次後，軍艦沒有離開，下午空軍有再進來。

顧立雄解釋，中國不時在台海區域周圍做灰色地帶襲擾、挑釁，加劇區域的緊張，已經一再證實中國就是整個台海和平穩定的麻煩製造者，已經再次充分驗證，中國會找各種藉口理由進行聯合戰備警巡或類似的軍事操演。

對於國軍進行立即戰備操演，顧立雄談及，目的就是在應付類似像昨天這樣的襲擾動作，為了強化國軍戰備能力，就會採取這些計劃性的立即備戰操演，會做狀況想定，像昨天這樣的發布，可以趁這個機會進行相對應的操演，提升國軍的備戰能力。

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至於中國國安部昨天發文稱鎖定4名資通電軍現役人員的個資，並表示查獲資通電軍在用的數十個網攻平台。

顧立雄強調，國防部已經說明過，中國擷取網路上的公開圖資做相關的無端指控、指鹿為馬，事實上，真正進行網攻侵害的就是中國，很多歐美國家在內也驗證，駭侵網攻的真正最大來源都是中國網軍，應該要譴責的是中國，對不只是台灣，也包括全世界各國，進行網攻駭侵的做法。（編輯：張若瑤）1140318