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比利時國會通過挺台決議 林佳龍感謝續深化台比關係

2025/3/21 12:55（3/21 18:21 更新）
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比利時聯邦眾議院20日通過挺台決議，外交部長林佳龍感謝，並表示續深化台比關係。圖為林佳龍。（中央社檔案照片）
比利時聯邦眾議院20日通過挺台決議，外交部長林佳龍感謝，並表示續深化台比關係。圖為林佳龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北21日電）比利時聯邦眾議院昨天通過挺台決議，譴責中國軍演日益頻繁，且指明聯大第2758號決議並未對台灣採取立場。外交部長林佳龍今天表示感謝，強調外交部未來將在台比既有良好的基礎上，持續深化雙邊實質交流及友好合作關係。

比利時聯邦眾議院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席范荷芙（Els Van Hoof）與眾議員密爾（Nathalie Muylle）提案的挺台決議文，在昨天大會以壓倒性126票贊成、0票反對和13票棄權通過。

決議文譴責中國軍演日益頻繁，要求比利時政府透過外交途徑促請中國停止升高台海緊張，並在聯合國抗議中國持續扭曲聯大第2758號決議以阻礙台灣參與國際，重申該項不具拘束力的決議內容並未對台灣採取立場。

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外交部今天表示，比利時聯邦眾議院曾先後於2015年11月及2020年7月通過友台決議案，這次則是首度以決議案譴責中國對台灣威脅，也是新屆國會在去年7月開議後首度通過友台決議案，對台比關係進展別具意義。

外交部說明，林佳龍感謝比利時聯邦眾議院的支持，強調外交部未來將在台比既有良好的基礎上，持續深化雙邊實質交流及友好合作關係。（編輯：張均懋）1140321

#比利時
#外交部
#林佳龍
#眾議院
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