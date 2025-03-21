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藍政策說明會21日竹縣登場 朱立倫盼團結支持者

2025/3/21 14:49（3/22 22:28 更新）
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國民黨啟動全台百場政策說明會，說明會21日在新竹縣登場，黨主席朱立倫（前）出席，並接受媒體訪問，回應罷免綠委案、廢死等議題。中央社記者郭宣彣攝 114年3月21日
國民黨啟動全台百場政策說明會，說明會21日在新竹縣登場，黨主席朱立倫（前）出席，並接受媒體訪問，回應罷免綠委案、廢死等議題。中央社記者郭宣彣攝 114年3月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）國民黨今天在新竹縣舉辦政策說明會，國民黨主席朱立倫出席指出，在5月20日前至少會舉辦100場政策說明會，明天於苗栗縣、新北市登場，盼團結支持者，共同站出來。

國民黨啟動全台百場政策說明會，向全民報告「還錢於民」等政策主張，說明總預算與財劃法的修法關鍵，政策說明會今天在新竹縣登場，朱立倫、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、竹東鎮民代表會主席范國威等人出席。

朱立倫接受媒體聯訪，記者提問廢死議題。對此，朱立倫表示，社會有最基本的公平正義與傳統價值，民進黨一向主張廢死，去年大法官宣告要採一致決後，就是實質廢死，已不可能判死刑，這才是社會最大的疑慮。

他指出，在國民黨立委提出惡意兒虐致死可判處死刑，但民進黨都要一再阻撓，甚至用廢死是違反世界潮流的論點，不顧社會傳統價值與公平正義，「這是我們不能接受的」。

有關核電延役議題，朱立倫表示，核電延役是國民黨的主張，如果不延役，台灣缺電的問題會更嚴重，盼民進黨檢討能源政策，正視缺電問題。

台南地方檢察署20日搜索國民黨台南市黨部，朱立倫指出，國民黨一定守法，盼司法不要變成政治操控的工具，而此次罷免是由中選會主辦，不是地檢署主辦，地檢署不能變成助攻的工具，造成寒蟬效應，小案大辦。

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有關罷免綠委案，朱立倫表示，各地團體與支持者很努力，已有14件送到中選會，盼繼續加油，團結一致。

朱立倫指出，陳見賢與地方先前已舉辦多場說明會，今天政策說明會在竹東鎮舉辦，因此到場加油，在5月20日前，國民黨預計至少舉辦100場政策說明會。（編輯：戴光育）1140321

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國民黨啟動全台百場政策說明會，向全民報告「還錢於民」等政策主張，說明總預算與財劃法修法關鍵，黨主席朱立倫（左4）、新竹縣黨部主委陳見賢（左2）、竹東鎮民代表會主席范國威（左3）等21日出席在新竹縣舉行的政策說明會。中央社記者郭宣彣攝 114年3月21日
國民黨啟動全台百場政策說明會，向全民報告「還錢於民」等政策主張，說明總預算與財劃法修法關鍵，黨主席朱立倫（左4）、新竹縣黨部主委陳見賢（左2）、竹東鎮民代表會主席范國威（左3）等21日出席在新竹縣舉行的政策說明會。中央社記者郭宣彣攝 114年3月21日
朱立倫
新北政策說明會 朱立倫：反對修財劃法才應該被罷免國民黨政策說明會苗縣登場表達反罷免 盼挺藍委
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