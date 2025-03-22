江啟臣訪美出席台商總會年會 將會晤當地政要

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院副院長江啟臣21日啟程訪美，預計於美國時間22日出席在德州舉辦的世界台商總會年度大會，並持續進行國會外交工作，會晤聯邦眾議員及當地政要，深化台美關係。

立法院副院長江啟臣辦公室今天發布新聞稿指出，江啟臣身兼中華民國立法院世界台商之友會會長，於21日晚間啟程出訪美國，預計在美國時間3月22日上午於德州休士頓出席「世界台灣商會聯合總會」第31屆第2次理監事聯席會議活動。

江啟臣表示，休士頓是美國第4大城，擁有全美第2大港口，也是在美國台商的重要據點之一。台灣則是德州在亞洲的第5大進口來源及出口市場，2023年雙方貿易總額高達213億美元，雙邊貿易往來熱絡。

江啟臣指出，去年7月，台灣與德州簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，是繼英國、法國之後，台灣成為第3個德州政府主動推動洽簽經濟發展意向聲明的重要貿易夥伴，顯見台灣與德州經貿活動連結密不可分，具實質互利互惠關係。

江辦表示，江啟臣去年至德州參加僑界年會時，受到德州政府與議會友人的熱情接待，並獲德州州務卿納爾森頒發感謝狀及州議會決議文，肯定江啟臣在推動台美及台灣與德州雙邊關係上的努力。

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江辦指出，江啟臣此次除出席世界台商總會年度大會外，亦會持續進行國會外交工作，會晤聯邦眾議員及當地政要，深化台美關係。

江辦表示，江啟臣訪美期間，也將赴加州洛杉磯考察駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新搬遷的辦公館舍，參訪科技產業，深入瞭解未來台美科技產業合作動向，並與當地智庫、僑界進行交流。（編輯：張均懋）1140322