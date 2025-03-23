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日外相重申台海和平重要性 林佳龍：續確保區域穩定

2025/3/23 12:14
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（中央社記者楊堯茹台北23日電）中日經濟高層對話昨天舉行，日本外相岩屋毅會中重申台海和平至關重要。外交部長林佳龍今天致謝並表示，將持續強化自我防衛能力，加強與理念相近國家共同合作確保區域和平穩定。

第6次中日經濟高層對話22日於東京舉行，由中國外交部長王毅和日本外相岩屋毅主持。據日本外務省新聞稿，岩屋毅會談中關切中國對台灣的軍事動向，重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，敦促和平解決兩岸議題，並反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍對日本持續關注台海安全情勢，並堅定支持台海和平穩定表示感謝，同時強調台灣一貫歡迎國際社會採取有助於維護區域和平的正面作為。

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林佳龍強調，今後台灣也將持續強化自我防衛能力，並加強與理念相近國家共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部指出，近年來日本政府多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會關注台海安全情勢，包括今年2月的「美日峰會」、「慕尼黑安全會議」期間美日韓三國外長場邊會談以及3月的「七大工業國集團」（G7）外長會議等。（編輯：蘇志宗）1140323

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