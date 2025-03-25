綠：反對鼓吹中國侵略台灣行為 必須請亞亞離開

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨發言人吳崢今天說，當中國公民在台灣土地，鼓吹中國侵略台灣時，已經超越台灣人容忍底線，政府更沒有義務無限包容如此言論。因為台灣社會共同期望就是維護自由民主和平，反對任何鼓吹中國侵略台灣的行為，因此必須請亞亞離開台灣，回到中國。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開記者會，譴責中國無視國家社會的以武力破壞現狀，強調民進黨反戰、反對中國侵略台灣戰爭，更重申努力守護台灣安全民主，呼籲國民黨共同為反共、反中國侵略併吞而盡一份力，不應犧牲台灣人民性命安全。

吳崢表示，針對中配網紅「亞亞」劉振亞個案，民進黨立場就是支持行政單位，堅定展現政府對捍衛台灣安全與民主自由態度。

吳崢說，民進黨全力支持政府相關執法，也請國人放心，政府不會讓鼓吹戰爭的中國公民在台灣社會攻擊台灣。

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吳崢強調，劉振亞發布影片「解放軍最具攻勢的演習」、「一覺醒來寶島插滿五星紅旗」等，就是支持武統、支持中國以軍事行動侵略佔領台灣，無需再辯論。而「武統」不僅是意識型態與國家認同言論，重點是認同以武力行使統一台灣目的，也就是戰爭行為。

吳崢表示，國民黨及有心人士以言論自由為劉振亞辯駁，但此案爭議不在於言論自由，而是台灣是否容許中國公民在台灣土地，鼓吹侵略戰爭、鼓吹中國人民解放軍奪去台灣人民性命；台北高等行政法院援引公民與政治權利國際公約「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」，鼓吹戰爭，在國際上任何一個國家都逾越法律與道德底線。（編輯：蘇龍麒）1140325