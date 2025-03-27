桃園綠議員服務處設連署站挺罷 藍反惡罷反廢死

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）民進黨桃園市議會黨團召開「桃園全面大支援 淘汰罷免六藍委」記者會指出，黨籍桃園議員服務處皆設連署站提供服務。國民黨市議會黨團表示，力挺反惡罷、反廢死等立場。

民進黨桃園市議會黨團今天召開「桃園全面大支援 淘汰罷免六藍委」記者會，黨籍桃園市議員頭戴「大罷免 大成宮」的帽子宣布民進黨桃園市議員服務處都成立「民主連署站」。

至於「民主連署站」的運作，民進黨團指出，除平時服務時段，還加開平日晚間、週末時段設置行動連署站，方便市民就近連署，也將陸續舉辦地方政策宣講會，全力協助公民團體罷免行動，呼籲市民站出來，一起守護台灣民主。

民進黨立委王義川出席表示，桃園市6名藍委刪除、凍結預算毫不手軟，早上視察學校，下午回立院砍教育部算；一方面幫客家團體要預算，一方面又刪減凍結客委會預算；出席地方交通建設說會爭取中央補助，回台北照砍預算。

王義川指出，民進黨多次呼籲桃園建設不能砍，但國民黨從未解釋為何而刪，現在民進黨桃園議員服務處都成立民主連署站，做為所有罷免團體的志工，全力支援公民行動。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香會中表示，桃園市黨部早就全力以赴，桃園市黨部及議員服務處將持續提供各項資源及協助，成為公民團體最強的後盾，協助二階段的罷免連署能夠達標，黨籍市議員也會儘快在4月底以前，舉辦小型或中型政策宣講會，以協助公民團體。

國民黨桃園市議會黨團今天召開「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢說，黨團堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。

林政賢指出，國民黨桃園市6名立委在上任1年多的時間，為桃園市爭取很多建設及經費都有案可查，且財劃法修法通過，讓桃園市1年將增加新台幣259億元經費，挹注桃園市財政，對未來建設發展具實質性助益，罷免為地方打拚的優質立委，一點道理都沒有。

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至於「剴剴」案所引發的虐童議題，林政賢表示，黨團重申反廢死立場，支持虐童死刑，應透過修法及務實方法給受害者家屬公道。

林政賢指出，反對民進黨透過大法官釋憲完成實質廢死，「捍衛公理正義！反廢死！」支持黨中央虐童無期徒刑或死刑主張及推動反實質廢死公投案。（編輯：戴光育）1140327

桃園市議會國民黨團27日舉行「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢（前排右4）表示，黨團堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日

桃園市議會民進黨團27日宣布，黨籍桃園議員服務處皆成立「民主連署站」，方便市民就近連署，也將陸續舉辦地方政策宣講會，全力協助公民團體罷免行動。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日