加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 政治

桃園綠議員服務處設連署站挺罷 藍反惡罷反廢死

2025/3/27 16:08（3/27 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市議會民進黨團27日舉行記者會，立委王義川（前排左3）與黨籍市議員頭戴「大罷免大成宮」帽子，宣布民進黨桃園市議員服務處都成立「民主連署站」。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
桃園市議會民進黨團27日舉行記者會，立委王義川（前排左3）與黨籍市議員頭戴「大罷免大成宮」帽子，宣布民進黨桃園市議員服務處都成立「民主連署站」。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）民進黨桃園市議會黨團召開「桃園全面大支援 淘汰罷免六藍委」記者會指出，黨籍桃園議員服務處皆設連署站提供服務。國民黨市議會黨團表示，力挺反惡罷、反廢死等立場。

民進黨桃園市議會黨團今天召開「桃園全面大支援 淘汰罷免六藍委」記者會，黨籍桃園市議員頭戴「大罷免 大成宮」的帽子宣布民進黨桃園市議員服務處都成立「民主連署站」。

至於「民主連署站」的運作，民進黨團指出，除平時服務時段，還加開平日晚間、週末時段設置行動連署站，方便市民就近連署，也將陸續舉辦地方政策宣講會，全力協助公民團體罷免行動，呼籲市民站出來，一起守護台灣民主。

民進黨立委王義川出席表示，桃園市6名藍委刪除、凍結預算毫不手軟，早上視察學校，下午回立院砍教育部算；一方面幫客家團體要預算，一方面又刪減凍結客委會預算；出席地方交通建設說會爭取中央補助，回台北照砍預算。

王義川指出，民進黨多次呼籲桃園建設不能砍，但國民黨從未解釋為何而刪，現在民進黨桃園議員服務處都成立民主連署站，做為所有罷免團體的志工，全力支援公民行動。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香會中表示，桃園市黨部早就全力以赴，桃園市黨部及議員服務處將持續提供各項資源及協助，成為公民團體最強的後盾，協助二階段的罷免連署能夠達標，黨籍市議員也會儘快在4月底以前，舉辦小型或中型政策宣講會，以協助公民團體。

國民黨桃園市議會黨團今天召開「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢說，黨團堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。

林政賢指出，國民黨桃園市6名立委在上任1年多的時間，為桃園市爭取很多建設及經費都有案可查，且財劃法修法通過，讓桃園市1年將增加新台幣259億元經費，挹注桃園市財政，對未來建設發展具實質性助益，罷免為地方打拚的優質立委，一點道理都沒有。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於「剴剴」案所引發的虐童議題，林政賢表示，黨團重申反廢死立場，支持虐童死刑，應透過修法及務實方法給受害者家屬公道。

林政賢指出，反對民進黨透過大法官釋憲完成實質廢死，「捍衛公理正義！反廢死！」支持黨中央虐童無期徒刑或死刑主張及推動反實質廢死公投案。（編輯：戴光育）1140327

#桃園市
#王義川
#民進黨
#林政賢
#桃園
#國民黨
#罷免
桃園市議會國民黨團27日舉行「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢（前排右4）表示，黨團堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
桃園市議會國民黨團27日舉行「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢（前排右4）表示，黨團堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
桃園市議會民進黨團27日宣布，黨籍桃園議員服務處皆成立「民主連署站」，方便市民就近連署，也將陸續舉辦地方政策宣講會，全力協助公民團體罷免行動。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
桃園市議會民進黨團27日宣布，黨籍桃園議員服務處皆成立「民主連署站」，方便市民就近連署，也將陸續舉辦地方政策宣講會，全力協助公民團體罷免行動。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
桃園市議會國民黨團27日舉行「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢（右4）重申反廢死立場，支持虐童死刑，應透過修法跟務實的方法給受害者家屬公道。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
桃園市議會國民黨團27日舉行「反惡罷、反廢死」記者會，黨團總召林政賢（右4）重申反廢死立場，支持虐童死刑，應透過修法跟務實的方法給受害者家屬公道。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月27日
王義川
卓榮泰：武統台灣非言論自由 要與全民為敵請離台檢察官遭質疑不當訊問沈慶京 引發立委爭辯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：