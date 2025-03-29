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台灣新購F-16戰機出廠典禮 國防部感謝美方支持

2025/3/29 15:47
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（中央社記者吳書緯台北29日電）國防部今天表示，美方於美東時間28日舉行中華民國空軍「F-16C/D Block70戰機」出廠典禮。國防部感謝美國國務院等單位大力支持，促成活動順利舉行，未來將持續協同美方，確保新式戰機產製順利，於民國115年底前完成交運。

空軍代號「鳳展專案」由美商洛克希德．馬丁與漢翔公司，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），於112年全數完成。空軍另以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機。

國防部下午以新聞稿指出，美方於美東時間28日舉行中華民國空軍「F-16C/D Block70戰機」出廠典禮，台灣方面由駐美代表俞大㵢及國防部軍政副部長柏鴻輝代表出席。

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國防部說明，「F-16C/D Block70戰機」軍購案，是為因應敵情威脅與迫切的國防需要，於108年依「新式戰機採購特別條例」編列特別預算，向美籌獲66架新式戰機以強化空軍戰力及提升聯合作戰效能。此次美方邀請台灣參加戰機出廠典禮，除展示戰機產製成果，亦彰顯美政府依「台灣關係法」及「六項保證」，持續協助台灣提升自我防衛能力的承諾。

國防部表示，感謝美國務院、美國防安全合作局（DSCA）、美國空軍及洛克希德．馬丁公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過台美安全合作機制，確保新式戰機產製順利，於115年底前完成交運。（編輯：張若瑤）1140329

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美售台新型F-16戰機首架出廠 柏鴻輝俞大㵢見證國防部：F-16V廠近期辦交機典禮 副部長將赴美觀禮
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