民眾黨人民當家宣講新竹場 高虹安秀政績籲反罷免

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）民眾黨今天在新竹市舉辦「人民要當家」宣講活動，停職中的新竹市長高虹安上台致詞時細數上任後政績，她說，上任後有做很多事，呼籲民眾支持反罷免。

民眾黨今天下午在新竹市舉辦「人民要當家」全民問政宣講，除黨主席黃國昌偕黨公職出席外，停職中的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、國民黨立委鄭正鈐及謝龍介、新竹市議長許修睿等人出席宣講。

謝龍介說，民進黨選輸了就要鬧罷免，乾脆全國市長、總統、立委都重選，「你敢不敢？」

鄭正鈐說，全國都是罷免立委，只有新竹市還罷免市長，通常選舉是「選喜歡的人」，但罷免是「仇恨的動員」、破壞台灣民主政治的文化，呼籲新竹市民支持「不同意罷免」。

許修睿說，高虹安是市民選出來的，若被以選舉人數25%罷免掉，未來新竹市長將由民進黨指派，民進黨2022年新竹市長選輸、2024年竹市立委選輸，卻不曾思考為何在新竹市失去民心。

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高虹安宣講時細數諸多政績，包括為新竹市還債新台幣45億元、開工或完工多項建設、新增通學專車、推出桃竹竹苗生活圈通勤月票等。她說「高虹安有做事」，呼籲民眾支持反罷免。

邱臣遠表示，延宕20多年的財劃法，終於在在野黨合作下修法通過，未來新竹市能有更充裕的財政推動建設，但民進黨卻要用大罷免影響市政，絕非市民所樂見，因此希望民眾都能一起「安定新竹、罷免說不」。（編輯：李錫璋）1140330

台灣民眾黨30日在新竹市舉辦「人民要當家」全民問政宣講，黨籍新竹市代理市長邱臣遠（前中）出席，高喊「安定新竹、罷免說不」口號。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月30日

台灣民眾黨「人民要當家」全民問政宣講30日在新竹市登場，黨主席黃國昌（前中）率領黨公職人員出席，向支持者喊話宣講。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月30日

民眾黨30日在新竹市舉辦「人民要當家」全民問政宣講，國民黨立委謝龍介（圖）應邀出席，振臂開講。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月30日