蔡正元指總統叫人拖走陳情婦 府：無中生有惡意造謠

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（中央社記者葉素萍台北30日電）前國民黨立委蔡正元在臉書發文指，一位媽媽當面對著總統賴清德喊「我生孩子不是給你打仗用的」，賴總統立刻叫人把她拖走。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，此言論全然無中生有，實屬惡意造謠。

空軍中士蔡學良民國97年間在靶場中彈身亡，東檢109年再度重啟調查，目前偵辦中。蔡母尤瑞敏近日向總統賴清德喊冤，獲允諾交國防部處理。

蔡正元今天透過臉書表示，一位媽媽當面對著賴總統喊，「我生孩子不是給你打仗用的」，賴總統立刻叫人把她拖走。

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總統府晚間表示，賴總統22日前往台東參香，行程間聽聞尤瑞敏至現場陳情後，旋即安排於下一個行程點完成接見。後續尤瑞敏接受多家媒體採訪皆有相關報導，可佐證蔡正元描述不具真實。

郭雅慧強調，名嘴扭曲言論且幻想出不符事實的場景令人遺憾，總統府對此嚴正駁斥，「呼籲特定名嘴發言應本於事實並善盡查證」。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330