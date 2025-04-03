川普對台課32%關稅 蔣萬安籲停止大罷免內鬥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，台北市長蔣萬安今天表示，市府已經做好準備，協助中小企業共同面對挑戰，期待中央趕快提出對策，不應在大罷免這種內鬥上繼續內耗。

蔣萬安今天在臉書發文表示，大家都很關心美國對台課徵32%鉅額關稅的衝擊，但他更擔心的是，行政院的因應方案到底是什麼，因為除了進出口產業首當其衝，台灣股市與匯率也會受到影響。

蔣萬安指出，這是朝野聯合起來共同面對變局的關鍵時刻，他要呼籲中央政府，除了派出代表團向美國溝通，更要儘快提出對策，包含振興經濟的立法、補助相關產業度過難關的追加減預算，朝野應儘速形成共識，一致對外。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，此時此刻，相信國民黨與民眾黨都會支持政府的立法案與預算案，「台灣不應該在大罷免這種內鬥的議題上繼續內耗，否則就是對不起台灣人民」。

蔣萬安表示，他已經要求市府各局處盤點正在進行中及即將發包的重大工程，並要求產業局規劃啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，協助台北的中小企業提升抗衝擊能力，同時主動接觸最受衝擊的出口導向企業，一起面對挑戰，度過難關。（編輯：李亨山）1140403