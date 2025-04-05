跨國議會聯盟譴責中國軍演 林佳龍呼籲團結面對威脅

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（中央社記者吳書緯台北5日電）外交部指出，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）4日發布聲明，強烈譴責北京近日在台灣周邊進行軍演。外交部長林佳龍歡迎及感謝理念相近友人以具體行動為台灣發聲，並呼籲民主國家團結面對中國軍事威脅。

對中政策跨國議會聯盟指出，中國人民解放軍東部戰區的行動是蓄意升級、挑釁在先，毫無正當性。北京針對台灣不斷升級的挑釁行動已持續多時，國際社會不能袖手旁觀，任由台海現狀被蠶食破壞，而使台灣人民與國際穩定蒙受其害。

對中政策跨國議會聯盟呼籲，各國政府譴責中國解放軍的軍事行動及暴力言論，並再次敦促國際社會制定協調一致的應對方案，以防止局勢進一步惡化。

外交部表示，對中政策跨國議會聯盟聲明目前已有來自全球25國及歐洲議會共43位跨黨派國會議員及政要連署，顯示國際社會對維護台海和平與穩定的高度重視及一致共識。

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林佳龍歡迎及感謝理念相近友人以具體行動為台灣發聲，並呼籲民主國家團結面對中國軍事威脅。

外交部重申，台海和平與穩定對全球安全與繁榮不可或缺，台灣將持續與國際社會攜手捍衛自由與開放的印太地區。（編輯：翟思嘉）1140405